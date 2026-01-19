"Ne puštajte Markinjosa ni po koju cijenu u Crvenu zvezdu"

Da li će Markinjos postati novi fudbaler Crvene zvezde? U Spartak iz Moskve stigla je opomena da to ne radi ni po koju cijenu.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Brazilski fudbaler Markinjos spominje se ove zime kao potencijalno pojačanje Crvene zvezde i stigla je informacija da je za njega ponuđeno pet miliona evra. Za sada, Zvezda i agent fudbalera demantuju da je bilo ponude, međutim čini se da interesovanje i te kako postoji, a obično gdje ima dima, ima i vatre...

Zbog toga ne čudi što se ovih dana u Rusiji mnogi javljaju da Spartaku poruče da ne bi bilo pametno da proda svog fudbalera, pa je u ruskom "Šampionatu" objavljen vrlo zanimljiv tekst koji ističe važnost Markinjosa po klub iz Moskve.

Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

"Priča oko Markinjosa je test za Spartak - njega ne smiju da prodaju ni po koju cijenu", tekst je koji je potpisao ruski novinar Dmitrij Zimin u kome se ističe da bi bila ludost da Brazilac ode u Zvezdu. Ističući da je Markinjos najbolji igrač Spartaka i da kao takav mora da ostane u timu, dodaje se da je Zvezda spremna da ga učini najskupljim u srpskom fudbalu - s platom od dva miliona evra. Uz to, veliki plus ima i u treneru Dejanu Stankoviću koji ga poznaje iz prethodne dvije ekipe.

"Sva ta gomila informacija sručila se na publiku za manje od 24 sata. Nije bilo ni vremena da se sve kako treba analizira. Ali jedno znamo sigurno: Crvena zvezda je zainteresovana za Markinjosa. Možda čak ne toliko sam klub, koliko glavni trener, s kojim je već radio u dvije ekipe. Da li su Srbi spremni da potroše ozbiljan novac? To je već pitanje. Od 2020. godine samo su jednom platili više od 5 miliona evra za igrača - kada su 2023. iz Grčke doveli Hvanga za 5,5 miliona. Već godinu dana kasnije prodali su ga Fejenordu za 7,5 miliona evra. Dakle, takve sume su prije izuzetak nego pravilo. I teško da su spremni da ih izdvoje samo na osnovu trenerove riječi", navodi se u tekstu uz poruku da je Spartak već odbio ponudu od pet miliona evra, ali da bi za osam već razmislio o prodaji Markinjosa iako se trener Karsedo tome protivi.

Bez tog novca - poručuju u "Šampionatu" - posao neće biti završen. I sa njim jako teško: "Ima li Spartak ikakav smisao da pusti Markinjosa za 5 miliona evra? Nema. Neko će reći da bi klub makar malo zaradio, jer je Ferencvarošu plaćeno 4 miliona evra. Ali uz sve prateće troškove, stvarnog profita svakako ne bi bilo. Ima li smisla pustiti ga za 8 miliona? Takođe ne mnogo. S obzirom na sve navedeno na početku teksta. Brazilac je jedan od lidera današnjeg Spartaka. I prodati ga za manje od 15 miliona evra bilo bi potpuno nepoštovanje prema novom treneru i cijelom projektu", navodi se i zaključuje.

"Postoji i druga strana priče - komunikacija sa samim igračem. Šta ako on nije protiv odlaska kod omiljenog trenera i igranja u evropskim takmičenjima? Pogotovo uz jednako ozbiljnu platu. Ali tu Spartak mora da pronađe mehanizme ubjeđivanja. Tako se ponaša ozbiljan klub koji želi da se pozicionira kao elitni u našem fudbalu. E, sada ćemo vidjeti da li su crveno-bijeli sposobni za to".

Ko je Markinjos?

Markinjos (26) je inače lijevo krilo koje je Stanković trenirao u Ferencvarošu, a onda ga je doveo u Spartak za pet miliona evra. Odigrao je 20 utakmica ove sezone za klub iz Moskve i zabilježio je pet golova i tri asistencije. Ranije je igrao inače još u rodnom Brazilu i u Bugarskoj.

Za sada je Crvena zvezda ove zime dovela već Džeja Enema iz OFK Beograda, na pozajmicu, dok je kupila Daglasa Ovusua za 2,5 miliona evra iz Radnika, što je najveći "domaći" transfer.

BONUS VIDEO:

