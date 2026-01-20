Crvena zvezda poslala u Rumuniju još jednu ponudu od 5.000.000 evra

Rumunski mediji tvtde da je Crvena zvezda spremila 5.000.000 evra za Štefana Bajarama iz Univerzitatee, ali da je finansijer tima iz Krajove odbio tu ponudu srpskog tima.

Crvena zvezda je tokom januarskog prelaznog roka gledala na razne strane kada su u pitanju pojačanja, posebno ona u ofanzivnom dijelu tima. Iz OFK Beograda na pozajmicu stigao je Džej Enem, od Radnika iz Surdulice kupljen je Daglasa Ovusu, a danima se priča kako je Markinjos iz moskovskog Spartaka velika želja Dejana Stankovića.

Rumunski mediji imaju potpuno drugačije informcije. Po njihovim saznanjima, Crvena zvezda je "zagrizla" za Štefana Bajarama (23), ofanzivca Univerzitatee iz Krajove. Kako piše "ProSport", crveno-bijeli su rumunskom klubu ponudili 5.000.000 evra za potpis talentovanog fudbalera, koji je ove sezone jedan od najboljih igrača tamošnjeg šampionata.

Bajaram se najbolje snalazi kao centralni napadač i najčešće igra na toj poziciji, ali mu nije strano da zaigra ni po krilima. Podjednako dobro nastupa na lijevoj i desnoj strani terena, što je vjerovatno bio dodatak plus kada ga je Crvena zvezda pratila - jer je aktuelni šampion Srbije tokom jeseni imao velikih problema na krilima.

Međutim, Univerzitatea je odbila da proda talentovanog fudbalera, čak i za pet miliona evra! "Crvena zvezda nije pravo mjesto za naše igrače. Mi smo imali ponudu od 5.000.000 evra i od drugih klubova. Naši ciljevi su drugačiji", rekao je Mihai Rotaru, finansijer tima iz Krajove.

Sa druge strane, rumunski mediji prenose da je Bajaram bio zainteresovan za transfer u Crvenu zvezdu, što je vidio kao priliku da napreduje u karijeri. Ipak, on se u međuvremenu predomislio, pa je nakon prvenstvenog meča u ponedjeljak uveče potvrdio da ostaje u Univerzitatei do kraja sezone, kako bi se sa timom borio za titulu.

"Imao sam razgovore, imao sam priliku da odem i u Tursku. Želim da ostanem, da ispišem istoriju sa ovim klubom. Šanse da odem sada su na nuli. Pričao sam sa čelnicima kluba, sada ne razmišljam o odlasku. Želim da osvojim šampionsku titulu i da onda spokojan odem na ljeto", istakao je Bajaram, koji je tokom zimskih priprema u Antaliji sa svojim timom bio istom hotelu kao i Crvena zvezda.

Ko je Štefan Bajaram?

Talentovani rumunski fudbaler rođen je u mjestu Bailešti na samom jugu zemlje, a njegovi roditelji su ga napustili kada je imao samo šest mjeseci. Dio djetinjstva proveo je u prihvatilištu, a zatim je usvojen. Već kao dječak shvatio je da bi fudbal mogao da bude njegov bijeg od svakodnevnice, a javnost u Rumuniji često ga ističe kao primjer da u životu nikada ne treba odustati od svojih snova.

Bajaram je ponikao u mlađim kategorijama Univerzitatee, a još 2019. godine dobio je priliku u prvom timu. Iako ima 23 godine, ovo mu je sedma sezona u karijeri, a do sada je već zabilježio 229 mečeva, 47 golova i 21 asistenciju u seniorskom fudbalu. Ove sezone je posebno zapažen, pošto je na 32 meča u dresu tima iz Krajove upisao 11 golova i četiri asistencije, a tu su i dobre partije u dresu rumunskog kluba u Konferencijskoj ligi.

Univerzitatea iz Krajove završila je grupnu fazu u Konferencijskoj ligi na 25. poziciji, a samo jedan gol falio joj je za prolaz u nokaut fazu. To znači da će se u drugom dijelu sezone okrenuti obavezama u rumunskom fudbalu, gdje na tabeli imaju bod više od Rapida i dva boda više od Dinama - na samom vrhu. Uporedo sa tim, Bajaram će imati obaveze u seniorskoj reprezentaciji Rumunije, za koju je odigrao dva meča i postigao jedan gol u jesen 2025. godine.

