Stanković neočekivano dobio pojačanje u Zvezdi: Zbog toga se možda stopira dolazak igrača

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda tokom zime testirala igrača iz Grafičara i Dejan Stanković se oduševio. Zato neće dovesti novog igrača.

Stefan Gudelj opravodao povjerenje Stankovića Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je završila pripreme u Turskoj i Dejan Stanković mogao je da vidi na koga će računati tokom proljeća, već od utakmice sa Malmeom u Ligi Evrope koja se igra u četvrtak. Tokom nje je testirao formaciju 4-3-3 i dobio je odgovore na brojna pitanja, a možda i na jedno koje i nije planirao da postavi.

Stefan Gudelj je za kratko vrijeme na terenu pokazao da je ozbiljan fudbaler i da već sada može da pomogne Crvenoj zvezdi, pa je možda zbog toga trenutno pauzirana odluka da se traži novi štoper. Činilo se da će Zvezda dovesti Strahinju Erakovića, ali su trenutno sve priče o pojačanju u zadnjoj liniji stopirane, ali ne zbog Učene, Lekovića, Veljkovića i Rodrigaa, nego jer je najmlađi među njima ostavio sjajan utisak u Turskoj.

Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved

Zbog toga ga je pohvalio i Dejan Stanković koji jedino žali što se Gudelj povrijedio, ali bi uskoro trebalo na teren: "Gudelj nas je sve iznanadio. Fenomenalno je djelovao", rekao je trener Zvezde u analizi učinka svojih igrača na pripremama u Antaliji gdje su ostvarene tri pobjede.

"Enem je primjer školovanog špica, prava holandska škola. Kontroliše odlično loptu, zadržava je i uz to školski se kreće. Lijepo pojačanje za naš tim na proljeće. Mladi lijevi bek Avdić može da igra u ozbiljnom intenzitetu. Ta trojica momaka mogu da nose Zvezdu u budućnosti. Gledao sam da mlađi igrači, i ovi iz omladinaca, rade uvijek sa nama. Nisam ih pomijerao iz taktičkog dijela treninga. Imali smo dvije povrede, jedino je to pokvarilo utisak", dodao je Stanković.

Ko je Stefan Gudelj?

Izvor: MN PRESS

Rad i se o štoperu iz Trebinja koji ima 19 godina i koji za sada nije debitovao za Crvenu zvezdu. Igrao je za njene mlađe kategorije, kao i za Grafičar, u kome je bio standardan tokom jesenjeg dijela Prve lige Srbije i sakupio je 17 utakmica, uz dvije u Kupu Srbije.

Stefan Gudelj je jedan od najvažnijih šrafova u igri trenera Marka Neđića, a nedavno je privukao pažnju i zbog odluke da ne igra više za mlađe kategorije Bosne i Hercegovine nego Srbije.

Tagovi

FK Crvena zvezda Stefan Gudelj

