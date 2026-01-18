Trener Crvene zvezde Dejan Stanković izuzetno zadovoljan prisutvom Aleksandra Kataija u timu i primjerom koji daje svim igračima, počev od najmlađih.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković poslije priprema u Antaliji naglasio je kakav je primjer Aleksandar Katai za cijeli tim.

"Kada vidiš kako Aleksandar Katai odradi trening od prvog do posljednjeg minuta u visokom intenzitetu, ubijeđen sam da bi me bilo sramota da ne potrčim i da ne uklizam, da sam na mjestu mladih igrača. Aleksandar Katai je lider, neko ko ne priča puno, već svojim djelima i odnosom na treningu pokazuje šta znači biti lider. Ne volim lidere koji mnogo pričaju, za mene to nisu lideri. Lideri su oni koji na treningu pokažu šta znači Zvezda, šta znači igrati, boriti se i igrati pod pritiskom. Kada to vidiš, mene bi kao dijete bilo sramota da ne uradim barem minimum onoga što on radi", rekao je Stanković.

Novi-stari trener Zvezde vodiće ekipu u četvrtak protiv Malmea u utakmici Lige Evrope u Švedskoj i biće to njegov drugi trenerski početak na "Marakani". Aleksandar Katai (34) bio je u ekipi i u prvom Stankovićevom mandatu, od 2019. do 2022. i sada je takođe tu, kao napadač i prvi strijelac ekipe, sa 15 postignutih golova u 16 kola Superlige.

Toliko je dobro igrao u prvom dijelu sezone da se poslije tri i po godine vratio i u reprezentaciju Srbije minule jeseni i igrao i pod vođstvom Dragana Stojkovića Piksija, kao i novog selektora Veljka Paunovića. Uz to je postigao i gol u kvalifikacijama za Mundijal protiv Letonije.

"Rekorder sam Zvezde u potpisanim ugovorima"

Vidi opis "Bilo bi me sramota da ne potrčim kraj njega": Zvezda ima lidera koji ne priča mnogo, Stanković takve voli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: DT/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Katai će 6. februara napuniti 35 godina, a sa Zvezdom je početkom ove sezone produžio ugovor do 2027.

"Mislim da sam igrač sa najviše potpisanih ugovora sa Zvezdom, mislim da mi je ovo šesti", rekao je on tom prilikom kroz osmijeh.

Iako ne želi da predviđa bilo šta, Zvezdin "Magiko" je veoma siguran da će na "Marakani" završiti karijeru.

"Kako sada stvari stoje, ne mogu nikada da kažem sto posto, ali 99 posto ću u Zvezdi završiti karijeru. Imam veliku želju da se to desi, ali u fudbalu se nikad ne zna, zato ne bih želio da obećavam, međutim 99 posto ću biti igrač Crvene zvezde do kraja igračke karijere", rekao je Katai, a Stanković je veoma zadovoljan što je tako.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!