Crvena zvezda ide po pobjedu na sjever Evrope: Sve što treba da znate o pohodu na Švedsku

Fudbaleri Crvene zvezde u Malmeu igraju meč u kojem moraju da pobijede kako bi napravili evropski iskorak i "naplatili" tri uzastopna uspjeha tokom jesenjeg dijela sezone.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde odradili su pripremni period u Antaliji, a prije nego što se nastave obaveze u domaćem prvenstvu, gdje moraju da nadoknade zaostatak za Partizanom, crveno-bijeli će imati izazove na međunarodnoj sceni. Tim Dejana Stankovića u srijedu po podne leti za Švedsku, a u sedmom kolu Lige Evrope igra protiv Malmea - i ima priliku da potvrdi plasman u nokaut fazu takmičenja.

Crvenoj zvezdi je vjerovatno i bod dovoljan da završi sa kalkulacijama oko evropskog proljeća, ali je pitanje da li bi iko bio zadovoljan remijem na sjeveru Evrope. Crveno-bijeli su sada u ulozi favorita, pa bi samo osvajanje cijelog plijena zadovoljilo navijače, klupske čelnike i ambicije koje su značajno porasle tokom posljednjih nekoliko mjeseci.

Ekipa Malmea nema nikakve šanse da nastavi takmičenje u Liig Evrope nakon grupne faze, jer je u prvih šest mečeva osvojila samo jedan bod i nalazi se pri dnu tabele. Takođe, švedski tim je posljednji meč u domaćem prvenstvu odigrao početkom novembra, prije više od dva mjeseca. Od tada su dva puta nastupili u Ligi Evrope i oba puta su poraženi. Nakon mečeva protiv Crvene zvezde i Genka čeka ih novih mjesec dana pauze do početka takmičenja u domaćem kupu, a nakon tri utakmice u tom takmičenju još mjesec dana pauze do početka prvenstvu.

Imajući u vidu da je početak nove sezone u Švedskoj zakazan tek za početak aprila, od Malmea ne treba očekivati da bude u dobroj formi krajem januara. Nemaju takmičarski ritam u nogama, nemaju šanse za prolaz u narednu fazu i vjerovatno neće imati veliku podršku sa tribina - jer su Srbi kupili karte za brojne sektore njihovog stadiona.

Kakvo je stanje na tabeli?

Crvena zvezda je trenutno na 17. poziciji u Ligi Evrope, kao najlošije plasirani od četiri tima koji imaju po 10 osvojenih bodova. Zvezdina gol-razlika je na nuli, jer su crveno-bijeli postigli i primili po pet golova u dosadašnjih šest mečeva. Isti broj bodova, uz nešto bolju gol-razliku, imaju Genk, Panatinaikos i Viktorija iz Plzenja.

Naravno, ova situacija će se promijeniti u naredne dvije runde, a Crvena zvezda je podjednako udaljena od 8. i od 25. mjesta na tabeli. Osma pozicija na kraju ligaškog dijela takmičenja vodi direktno u osminu finala Lige Evrope, odnosno među 16 najboljih timova u takmičenju, dok tim sa 25. pozicije neće nastaviti takmičenje u nokaut fazi. Trenutno tu poziciju drži Dinamo iz Zagreba, čiji su rezultati postajali sve lošiji kako je jesen odmicala.

Standings provided by Sofascore

Šta Zvezdi treba u Ligi Evrope?

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić i trener ekipe Dejan Stanković na promociji starog-novog šefa stručnog štaba pomenuli su da srpski predstavnik ide na dvije pobjede. Zbog toga što je Vladan Milojević ostavio dobru situaciju na tabeli, crveno-bijeli sada mogu da razmišljaju i o mjestu među osam najboljih timova na kraju grupne faze.

Zvezdi je za to neophodno da upiše dvije pobjede - prvo protiv Malmea u gostima, zatim i protiv Selte iz Viga u Beogradu, ali i da joj se poklope pojedini rezultati ostalih timova. Šanse srpskog kluba u ovom trenutku nisu velike, ali Zvezda ima jasan cilj. Uostalom, poslije uvodnih nekoliko kola niko nije vjerovao da Zvezda može do nokaut faze, pa je sada samo teorija dijeli od mjesta koje vodi u doigravanje.

Bez obzira da li će Crvena zvezda stići do mjesta u Top 8, za koje možda ne bude dovoljno ni 16 osvojenih bodova, svaki dobar rezultat izuzetno je važan. Pored toga što dobri rezultati donose novac koji UEFA dijeli učesnicima, dobra pozicija na kraju grupne faze takmičenja obezbjeđuje lakšeg protivnika u prvoj rundi nokaut faze.

Timovi između 9. i 16. pozicije biće povlašćeni u prvom kolu nakon grupne faze, a njihovi rivali biće timovi od 17. do 24. pozicije. Veoma je važno znati kako funkcioniše žrijeb za plej-of pred osminu finala. Ekipe koje su 9. i 10. na tabeli mogu da igraju samo protiv timova koji su 23. i 24. na tabeli, a to će biti određeno žrijebom. Po istom principu biće određeni i ostali parovi - 11. i 12. protiv 21. i 22. tima i tako dalje.