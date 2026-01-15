Sportski direktor Zvezde smatra da u prvom timu igra igrač sposoban da jednog dana naslijedi kapitena Mirka Ivanića.
Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela rekao je da krilni napadač crveno-bijelih Vladimir Lučić (23) ima veliki potencijal i da bi mogao da bude nasljednik kapitena.
"Vidim Lučića u budućnosti kao nasljednika Mirka Ivanića", rekao je Mrkela za TV Arena sport.
Ofanzivac Zvezde ostavio je zapaženi utisak na pripremama u Antaliji, bio strijelac, asistent, a u "generalnoj probi" protiv Salcburga u četvrtak bio je i član startne postave.
"On je dijete Crvene zvezde, prošao je sve kategorije u našoj omladinskoj školi i jako dobro znamo njegove kvalitete. Debitovao je u vrijeme Baraka Bahara, imao značajnu minutažu u domaćem prvenstvu i Evropi, nastavio kod Milojevića, imao peh sa povredom kada je trebalo da bude najbolji i da donese najviše. Njegovi kvaliteti nisu upitni, zaista je dobro radio na pripremama i nagrada za to je startna postava protiv Salcburga u generalnoj probi", kazao je Mrkela.
"Odrastao je u Zvezdi, ima sve kvalitete"
"Vidim ga kao nasljednika Mirka Ivanića": Zvezdin ofanzivac je po ukusu Mitra Mrkele, očekuje mnogo od njega
Lučić je krajem sezone 2023/24 doživio kidanje ligamenta koljena i zbog toga odsustvovao čak 232 dana. Ove takmičarske godine je bio dio tima Vladana Milojevića tokom ljeta i početkom jeseni, ali onda je morao na pauzu zbog operacije krajnika.
U intervjuu za TV Arena sport, Mrkela je bio upitan da li Lučić može da bude veliko pojačanje tima sa "Marakane".
"Mislim da može, vjerujem u njega, mislim da ima sve kvalitete koje bi trebalo da ima igrač Crvene zvezde, počev od fudbalskih, pa do ljudskih. Odrastao je u našoj akademiji i poznaje Zvezdu jako dobro, što se uvijek u našem slučaju pokazalo vrlo važno", kazao je on.