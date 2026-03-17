"Ovo je ključna nedjelja": Deveti teniser svijeta najavio povlačenje na dva mjeseca zbog velikog problema

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Tejlor Fric priznao je da ozbiljno razmišlja o tome da propusti seriju turnira na šljaci i da ne igra tenis oko dva mjeseca.

Tejlor Fric neće igrati dva mjeseca zbog povrede koljena Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Tejlor Fric je trenutno deveti teniser svijeta, do skoro je bio među prva četiri, ali je došlo do loših rezultata i pada na ATP listi. Svašta se izdešavalo, prvenstveno zbog njegovih problema sa koljenom. Bol se javlja i nestaje i pravi mu ogromne probleme. Zato i razmišlja da preskoči sezonu na šljaci i da se vrati tek na Vimbldonu.

"Ovo je prelomni momenat. Rekli smo da ćemo vidjeti poslije Majamija šta će biti. Ako ne bude velikog napretka, možda je prava odluka da usporimo i da se oporavim potpuno. Ako postoji dio sezone koji mi ne smeta da propustim onda je to dio na šljaci. Još uvijek pazim na svoje koljeno. Neki dani su bolji od drugih, ali nisam siguran zbog čega. U Dalasu recimo nisam imao nikakve probleme na turniru, dobro sam se kretao, a onda se sve promijenilo tokom priprema za Indijan Vels, kao da se dogodilo isto kao u Melburnu", rekao je Fric.

Američki teniser nije poznat kao neko ko voli da igra na šljaci i to je podloga koja najmanje odgovara njegovom stilu igre. Ukoliko donese tu odluku znači da oko dva mjeseca neće igrati na turnirima pošto od 8. juna kreću turniri na travnatoj podlozi uoči Vimbldona.

"Mislim da će ova nedjelja da bude ključna. Ukupno gledano, nije toliko loše. Samo moram da se postaram da je moje tijelo zdravo. Kada se osjećam 100 odsto spremno onda znam da mogu da se dobro krećem i da igram. Takav osjećaj nisam imao u Indijan Velsu", zaključio je Fric.

