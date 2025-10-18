Đoković predao meč u Arabiji: Izgubio prvi set, prišao mreži i izvinio se Amerikancu

Novak Đoković predao je meč Tejloru Fricu u duelu za treće mjesto na egzibiciji "Šest kraljeva".

Novak Đoković izgubio je prvi set od Tejlora Frica poslije taj-brejka (7:6) i onda je prišao mreži i odlučio da preda meč. Došao je do američkog tenisera i rekao mu da nije u stanju da nastavi meč.

To znači da je Amerikanac treći, a Novak četvrti, dok će za titulu i 6 miliona dolara da igraju Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Nevjerovatan set odigrali su njih dvojica, trajao je sat i 16 minuta. Novak je propustio četiri set lopte, pa je spasao šest brejk lopti, a onda je viđena drama i u taj-brejku. Novak je nadoknadio minus od 3:1, došao do 3:3, ali je do kraja osvojio samo jedan poen. Jednostavno, nije bio u stanju da nastavi. Povreda iz Šangaja, zamor i sve što se dešava bilo je previše za Srbina u ovom momentu.

Sada slijedi odmor, pa priprema za turnir u Atini na kojem će igrati.