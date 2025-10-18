"Novače, zašto si to uradio?": Đoković pomogao Sineru na startu karijere

Srpski as Novak Đoković mnogo je pomogao Janiku Sineru na startu karijere.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je u polufinalu Slema šest kraljeva u Rijadu od Janika Sinera sa 6:4, 6:2 i bio je to još jedan sudar generacija. Italijan je već na početku karijere dobio nadimak "naslednik Novaka Đokovića", a sada polako on i Karlos Alkaraz preuzimaju dominaciju nad "bijelim sportom". Upravo je Novak bio tu da Sineru udijeli zlata vrijedne savjete i bez imalo sujete ukaže na šta bi trebalo da se fokusira i kako da svakim danom sve više napreduje.

To što mu se Novak našao u momentima kada je tek gradio teniski put, podsjetilo je Đokovića na situaciju koju je on prošao. Srbin nije imao ni podršku, ni savjete starijih kolega, o čemu je više puta javno govorio.

"Uradio sam to jer je prirodno, nešto što je za mene logično... Od mojih najvećih rivala niko to nije uradio za mene. Samo mi je Ivan Ljubičić pomogao, imali smo istog trenera, Rikarda Pjatija, a Ljubičić je tada bio treći teniser svijeta, a ja sam bio među prvih 100", podsjetio se Đoković.

Riječi o Novaku nije štedio ni sam Siner koji je svjestan šta je teniski GOAT uradio za njega. "Novak je rekao sve, on je uzor za sve, posebno za nas iz mlađe generacije. Gledati ga kako trenira, kako se sprema za ovakve momente. Ono šta je uradio u svojoj karijeri je nevjerovatno. Gledam ga kao idola. Velika mi je čast i privilegija da igram protiv njega. Srećan sam zbog pobede, ali sam i srećan što je tu, što igramo na turnirima. Hvala i navijačima na podršci koju daju i njemu i svima nama", rekao je Siner.

Šta je tačno uradio Đoković za Sinera?

Trener Janika Sinera Daren Kejhil je jednom prilikom otkrio koji savjet je zapravo Đoković dao Italijanu na startu karijere, tačnije njegovom timu.

"Novak mi je rekao: Janik udara lopticu sjajno, ali nema varijacija. Nema nekog oblika u njegovim udarcima. Nema visokog preleta preko mreže, ne ide naprijed. Ne pokušava da me iskušava, znam da dobro riternira, ali uopšte ne napada moj servis poslije riterna", otkrio je Kejhil i dodao:

"Novak je takav, bio je uvijek nevjerovatan kada ga potapšete po ramenu i pitate za iskren odgovor. Rekao sam mu, 'slušaj, počeo sam da radim sa Janikom, nemoj ništa da mi kažeš što ne želiš, ali mogu li ipak da te pitam šta misliš o ovome? I on je dao nevjerovatan odgovor. Onda smo sjeli i razgovarali sa Sinerom o njegovoj igri. Nije da je to bilo neko otkrovenje ili nešto što nismo znali ili što bismo pokušali da promijenimo u njegovoj igri. Ali kada razgovarate i sjednete za sto sa mladim igračem kao što je Siner i kažete mu, 'hej, baš sam razgovarao sa Novakom i ovo je njegovo mišljenje', to ostavlja jak utisak na mladog tenisera. Za njega je to bilo u stilu, 'u redu, recite mi, hajde da napravimo te promjene'", zaključio je Kejhil.