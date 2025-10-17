logo
Cijeli svijet čeka Novakovu odluku: Đoković ide po novi rekord Rodžera Federera, rano je za kraj?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Srpski teniser Novak Đoković treba samo da kroči teren i izbori novo dostignuće.

Novak Đoković na završnom turniru sezone može da obori rekord Rodžera Federera Izvor: ANDY RAIN/EPA

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković i matematički se plasirao na ATP Završni turnir u Torinu gde natupa osmorica najboljih u jednoj sezoni. Prethodno su svoje učešće obezbijedili Karlos Alkaraz i Janik Siner, a sada im se pridružio i srpski veteran koji je rekorder sa 7 osvojenih titula.

Ovim je izborio šansu da izjednači još jedan rekord Rodžera Federera koji je 17 puta nastupao na Završnom turniru. Da li će Đoković odlučiti da pauzira kao prošle godine ili će uhvatiti zalet za narednu sezonu, vidjećemo.

Šta dalje?

Srpski as je povrijeđen igrao na Slemu šest kraljeva u Rijadu gdje je u polufinalu ubjedljivo poražen od Janika Sinera. Prethodno je u Šangaju imao velikih zdravstvenih problema tokom dvije sedmice, a u polufinalu je poklekao od teniske senzacije Valentina Vašeroa. Đoković jeste u Šangaj stigao mimo svih očekivanja, a do kraja godine će sigurno igrati na jednom turniru, u pitanju je Helenic kup koji se održava u Atini od 1. novembra. Masters u Parizu je propustio i prošle godine, pa se očekuje da to i ove bude slučaj, dok i dalje nema najava da će igrati u Torinu, gdje bi mogao da podeblja svoj apsolutni rekord.

