"Đoković mi je idol": Siner otkrio svima koliko mu Novak znači i šta radi za mlađe generacije

Janik Siner je poslije pobjede protiv Novaka Đokovića pričao u superlativima o najboljem igraču svih vremena. Priznao je da mu je on ispiracija i da mnogo znači što i dalje igra.

Janik Siner igraće protiv Karlosa Alkaraza u finalu egzibicije "Šest kraljeva". U polufinalu je italijanski igrač lako pobijedio Novaka Đokovića (6:4, 6:2). Poslije tog meča su obojica dali izjave, prvo je pred kamere stao Srbin, pa je onda i Italijan došao i počeo da hvali najboljeg ikada.

"Novak je rekao sve, on je uzor za sve, posebno za nas iz mlađe generacije. Gledati ga kako trenira, kako se sprema za ovakve momente. Ono šta je uradio u svojoj karijeri je nevjerovatno. Gledam ga kao idola. Velika mi je čast i privilegija da igram protiv njega. Srećan sam zbog pobjede, ali sam i srećan što je tu, što igramo na turnirima. Hvala i navijačima na podršci koju daju i njemu i svima nama", rekao je Siner.

Voditelj Endrju Kasl pohvalio je njegov nevjerovatan servis u ovom meču i pitao ga da li je nešto mijenjao pošto je početni udarac djelovao nezaustavljivo.

"Da, osjećao sam i ja tako. Volio bih da tako bude svaki put. Pokušali smo da radimo na nekim stvarima, da budem bolji kao igrač. Imaš dane gdje nešto funkcioniše sjajno, kao danas servis. Trudimo se da napredujemo. Vidjećemo."

"Biće velika borba sa Karlosom"

WORLD CLASS FROM JANNIK SINNER.



He defeats Novak Djokovic and will face Carlos Alcaraz at the#SixKingsSlamfinal on Saturday!pic.twitter.com/9aiHpmWLAZ — Netflix Sports (@netflixsports)October 16, 2025

U subotu će na teren izaći dvojica najboljih igrača na svetu trenutno - Siner i Alkaraz.

"Naravno da se radujem našem meču, to je sjajno za nas. Biće velika borba. Trudiću se da budem spreman, čast je igrati protiv njega. Radujem se, nadam se da i publika jedva čeka taj meč", zaključio je Siner.