"Kao da me je pregazio voz": Đoković pred kamerama okrivio Sinera, pa rekao šta mu leži na duši

"Kao da me je pregazio voz": Đoković pred kamerama okrivio Sinera, pa rekao šta mu leži na duši

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković izgubio je od Janika Sinera u polufinalu turnira "Šest kraljeva", pa se onda izvinjavao publici i hvalio Italijana koji ga je dobio prilično ubjedljivo.

Novak Đoković o porazu od Janika Sinera Izvor: Printscreen/X/Tennis TV

Novak Đoković nije imao nikakve šanse za prolaz u finale egzibicije "Šest kraljeva". U polufinalu ga je lako dobio Janik Siner (6:4, 6:2). Po završetku tog meča srpski as je ostao na terenu i dao intervju, nešto što obično rade samo oni koji pobijede, ali su pravila drugačija na egzibiciji. Stao je i otvorio dušu.

"Iskreno, osjećao sam se... Hvala vam na podršci, ljudi. Prvo hoću da se zahvalim svima što ste došli, što pratite sve mečeve. Rijade, stvarno voliš tenis, mi vas volimo. Izvinite što niste mogli da vidite duži meč. Za to je on kriv, ne ja. Pokušao sam da ga prestravim malo sa onim poenom u posljednjem meču. Osjećao sam se kao da me pregazio voz. Pogađao je iz svih uglova, pokušavao sam da izdržim, bio je predobar. Čestitam mu i želim mu sreću u finalu", počeo je Đoković.

Voditelj Endrju Kasl potom ga je upitao kako uspijeva da nađe motiv i da se bori sa Sinerom i Karlosom Alkarazom i da li je vrijedno toga.

"Uvijek je vrijedno, zato što volim tenis i strast je i dalje tu. Izvinite na mom rječniku, ali nikada nije dobro kada vam neko ovako ispraši zadnjicu na terenu. Nevjerovatno je što sam još uvijek tu i mogu da se takmičim na najvišem nivou i da budem u top 10, top 5. Dajem sve od sebe."

"Ako može neko da mi pozajmi mlađe tijelo"

Kao i uvijek, Đoković je pokazao klasu i u porazu. Uspio je i da se našali malo.

"Imam tijelo kakvo imam. Zahvalan sam na svemu što mi je Bog dao u životu. Nevjerovatno putovanje, imam toliko stvari zbog kojih mogu da se radujem. Bilo bi lijepo ako bi neko mlađi mogao da mi pozajmi svoje mlađe tijelo, da se zamijenimo na godinu dana, pa da mogu da ih pobijedim. Šalu na stranu. Imam i dalje tu želju, znam da mi je teže da dobijem Janika i Karlosa, ali ću nastaviti da ih izazivam dokle god se to ne dogodi", zaključio je Đoković.

