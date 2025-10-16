logo
Šekil O'Nil sjeo pored Novaka Đokovića, pa ispričao što niko ne zna: "Pogledao sam u njega i samo se nasmijao"

Šekil O'Nil sjeo pored Novaka Đokovića, pa ispričao što niko ne zna: "Pogledao sam u njega i samo se nasmijao"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Legendarni Šekil O'Nil biranim riječima govorio o Novaku Đokoviću kojeg smatra najboljim teniserom u istoriji.

sekil o nil navija za novaka djokovica najboljeg ikad Izvor: X/ChadDinas/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovaće na egzibicionom turniru Slem šest kraljeva u Rijadu, a u glavnom gradu Saudijske Arabije prije izlaska na teren prisustvovao je jednoj sportskoj konferenciji. Baš pored njega sjedio je legendarni NBA košarkaš Šekil O'Nil, za kojeg znamo da mnogo voli Nikolu Jokića, pa preko njega Srbiju i srpske sportiste.

Nekadašnji američki centar to je pokušao i ovog puta, pošto je biranim riječima govorio o Novaku Đokoviću, najuspješnijem teniseru u istoriji. Nekog bi Šekove riječi možda i iznenadile, oni koji detaljnije prate njegove nastupe znaju da već godinama mnogo poštuje Novaka Đokovića.

"Ovdje sam, sjedim tu, to je dio priče. Pored mene su Dejna Vajt i najveći teniser svih vremena. Znam ga već neko vrijeme, on je definitivno najbolji teniser u istoriji. Sjećam se prvi put kada smo se sreli. On je gledao u mene, ja sam gledao u njega, samo smo se nasmijali. Ja znam šta sam i ko sam, ali sam i pored toga navijač. On je rekao 'Šek, ti znaš ko sam?', ja sam rekao 'Đokoviću, ti znaš ko sam?'. Od tada smo prijatelji", ispričao je O'Nil. Pogledajte njegovo obraćanje:

Svojevremeno jedan od najboljih košarkaša na svijetu prava je legenda NBA lige zbog svega što je radio na parketu tokom duge i uspješne karijere. Šekil O'Nil izabran je kao prvi pik na draftu 1992. godine, a u karijeri je igrao za Olando, LA Lejkerse, Majami, Finiks, Klivlend i Boston. Osvojio je četiri šampionske titule i tri puta bio MVP finala, a jednom je bio MVP ligaškog dijela sezone.

Čak 15 puta nastupio je na Ol-staru, a na tim mečevima tri puta je bio MVP. Takođe, Šekila su osam puta birali u idealnu petorku sezone, dva puta u drugu i četiri puta u treću idealnu petorku. Bio je najbolji novajlija godine, dva puta je sezonu završavao kao najbolji strijelac, a tri NBA tima povukla su iz upotrebe broj koji je nosio.

Sa reprezentacijom SAD osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 1994. godine kada SR Jugoslavija još nije učestvovala zbog sankcija, ali se zatim dvije godine kasnije sreo sa srpskim timom na parketu. Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine, Amerikanci su osvojili zlatnu medalju pobjedom nad Jugoslavijom (95:69) u finalu, a Šek je doprinio sa dva postignuta poena za pet minuta u igri.

(MONDO)

