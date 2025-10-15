Sinoć na utakmici Zvezde, danas u Rijadu: Novak Đoković dočekan kao kralj

Srpski as Novak Đoković stigao u Rijad, čim kroči na teren zaradiće ogroman novac.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u utorak uveče gledao je uživo utakmicu Crvene zvezde i Žalgirisa u Beogradskoj areni, a dan kasnije već je stigao u Rijad gdje će igrati na Slemu šest kraljeva. Srbin je prije četiri dana poražen u polufinalu Mastersa u Šangaju od Valentina Vašeroa koji je potom osvojio trofej, a zbog povrede sa kojom se mučio u tom duelu mnogi su bili zabrinuti za nastup na egzibiciji u Saudijskoj Arabiji koja učesnicima garantuje ogroman novac. Više nema dileme, Novak će ispuniti obećanje.

Vlasnik 24 grend slem titule je dočekan kao kralj, a poslije tradicionalne dobrodošlice, družio se sa fanovima koji su ga satima čekali kako bi dobili fotografiju ili autogram.

"Pozdrav za Saudijsku Arabiju. Drago mi je što sam se vratio u Rijad na Slem šest kraljeva. Uzbuđen sam što sam ovdje", rekao je Đoković sa osmijehom na licu i pozvao navijače da isprate egzibiciju ja kojoj učestuje šest elitnih tensera.

Kakav je format takmičenja?

Pored Novaka Đokovića na turniru će učestovati Karlos Alkaraz, Janik Siner, Aleksandar Zverev, Stefanos Cicipas i Tejlor Fric.

Đoković i Alkaraz su već učesnici polufinala i neće igrati prvog dana egzibicije koja počinje 15. oktobra. Snage će u četvrtfinalu odmjeriti Aleksandar Zverev i Tejlor Fric, a pobjednik ovog duela će na megdan najboljem teniseru svijeta. U drugom četvrtfinalu sastaće se Janik Siner i Stefanos Cicipas, pobjednik ide na Novaka Đokovića.

Slijedi dan pauze, pa finale koje je zakazano za nedjelju 18. oktobar. Iako su mnogi bili zabrinuti oko Đokovićevog nastupa, sada je definitvno potvrđeno da će igrati. Što se tiče nagradnog fonda o kome se dosta govori, svakom učesniku garantovano da će dobiti 1,5 miliona dolara, a pobjednik dobija najveću tenisku nagradu u teniskoj istoriji, šest miliona dolara.

