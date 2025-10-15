"Đoković da ode u penziju? Jeste vidjeli šta radi": Amerikanac očitao bukvicu svima, da prestanu da pitaju isto

Tejlor Fric ubijeđen je da Novak Đoković neće u penziju u skorije vreme, objasnio je i zašto to misli na osnovu rezultata i činjenica...

Izvor: Chen Haoming / Xinhua News / Profimedia

"Novače, kada ćeš u penziju?" To je pitanje koje Đoković, najbolji teniser svih vremena, dobija skoro na svakom turniru. Gdje god da se pojavi novinari pokušavaju da saznaju kada će da ostavi tenis po strani i da se fokusira na neke druge stvari. Tejlor Fric je sada svim očitao bukvicu i objasnio zašto se to neće skoro desiti.

"Novak nije pokazao nikakve znakove usporavanja. Ima sjajnu sezonu. Ušao je u polufinale svakog grend slema. Teško mi je da pomislim na to da ode u penziju uskoro kada vidim na kakvom nivou igra", rekao je Fric.

Novak je ove sezone došao na korak do finala na sva četiri grend slema. U Australiji je zbog povrede morao da preda meč Saši Zverevu, pa ga je na Rolan Garosu i Vimbldonu zaustavio Janik Siner, a na US openu Karlos Alkaraz. Dakle, samo su oni najbolji uspijevali da mu stanu na put na mečevima koji se igraju na tri dobijena seta.

Šta je Novakov problem?

Prilično je jasno da je glavni problem Đokovića ove sezone broj povreda. Na skoro svakom turniru se pojavi nešto novo. Jednostavno, godine su to. I sam je pričao više puta da mu sa 38 godina mnogo više vremena treba za oporavak i regeneraciju poslije mečeva i da sve to traje.

Ono što ga drži je naravno želja za uspjehom, nadmetanjem. Vidi i sam da može da se takmiči sa svima i da mu najveći problem prave Siner i Alkaraz. Sada slijedi turnir "Šest slemova", egzibicija na kojoj će dobiti 1,5 miliona dolara samo za učešće, a pobjedniku ide šest miliona dolara. Poslije toga ide turnir u Atini na kom će igrati, pa se čeka njegova konačna odluka u vezi sa Završnim mastersom u Torinu.