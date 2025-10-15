"Naravno da je Đoković u pravu": Rafin učenik se zamjerio Alkarazu i Sineru

Kasper Rud potvrdio je da je Novak Đoković u pravu i da je na njegovoj strani, a teško da će se ovo dopasti Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru.

Izvor: Youtube/US Open Tennis Championships/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Teniseri se već neko vrijeme žale na raspored, dugu sezonu i preveliki broj turnira. Predvodnici toga su Karlos Alkaraz, Janik Siner i Stefanos Cicipas. Kada je čuo sve to Novak Đoković rekao im je direktno sve šta ima i "da se žale, a biraju da igraju na dosta egzibicionih turnira". Sa njim se složio i Kasper Rud, a to se sigurno neće dopasti dvojici igrača koji su budućnost svjetskog tenisa.

"Naravno da je Đoković u pravu. Ima više iskustva od bilo kog drugog igrača. Možeš da biraš gdje ćeš da igraš, jer nisi zaposlen od strane ATP, već si sam svoj gazda kada biraš raspored i turnire. Ako si u prvih 10-15 na svijetu zarađuješ više novca, ali u isto vrijeme imaš i više troškova, tako da ne želiš da gubiš novac bespotrebno", rekao je Rud.

Učenik Rafe Nadala i njegove akademije zamjeriće se vjerovatno Italijanu i Špancu zbog ovih riječi, ali je objasnio nešto detaljnije o čemu se radi.

"Ako si povrijeđen ili imaš neki problem neće sigurno da te pošalju u zatvor ako odlučiš da ne igraš. Međutim, imaš u isto vreme i ekonomski podstrek da igraš, pošto postoje bonusi ako ne propuštaš Masterse. Nekima je to važnije, nekima ne. Ali, smatram i ja da je sezona preduga. Imaš na samom kraju recimo taj obavezan Masters u Parizu i to pred kraj duge sezone. Što se mene tiče, možda ću u budućnosti drugačije da planiram sezonu i da igram određene turnire", poručio je Rud.

Šta im je Đoković rekao?

Đokovića su na turniru u Šangaju baš pitali o svemu tome i o svim tim problemima.

"Ako se sjećate, bio sam protiv toga da Mastersi traju dve nedelje. Kada sam bio predsjednik Savjeta ATP igrača nisam podržavao tu ideju i smatram da to za igrače nije dobro. Razumijem da turniri imaju neku korist, ali kao igrač to nisam volio. Pretpostavljam da sada i ostali shvataju da to i nije baš sjajno", izgovorio je Novak.

Odmah poslije toga obratio se i svima onima koji se žale i kukaju na to da je sezona preduga.

"Uvijek imate izbor, ovo je individualni sport i možete da birate. Ta pravila su vezana samo za bonuse, dakle možete da propustite bonus ako igrate manje. Pričam već godinama o ovoj temi. Pričao sam godinama da mi kao igrači moramo da se ujedinimo i da reorganizujemo raspored i kalendar. Stvoren je monopol i svako radi u svom interesu, neki ne žele da mijenjaju stvari na bolje. Ima tu i do igrača, pošto nisu dovoljno ujedinjeni. Komentarišu, žale se na nešto i onda nestanu. Potrebno je da oni najbolji sednu, 'zasuku rukave', da se potrude da razumiju sve te 'vruće teme' da se tako izrazim", zaključio je Đoković.

