Da li se Novak Đoković odriče arapskih miliona? Samo se Srbin još nije pojavio i nikome se nije javio

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković se povredio u Šangaju i svi se pitaju da li će uopšte da igra na turniru u Saudijskoj Arabiji na kom ga čekaju milioni. Jedino se on još nije pojavio tamo.

da li ce novak djokovic da se odrekne arapskih miliona Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Da li će Novak Đoković da se odrekne miliona u Saudijskoj Arabiji? Najbolji teniser svih vremena jedini se nije pojavio u Rijadu, na turniru "šest kraljeva" gdje igra sa još petoricom igrača. Uz njega su prijavljeni Karlos Alkaraz, Janik Siner, Tejlor Fric, Saša Zverev i Stefanos Cicipas. Svi oni su već tamo stigli, čeka se samo Srbin.

Ne oglašava se ni na društvenim mrežama poslije poraza u Šangaju i niko ne zna gdje je trenutno. Usnimljen je na aerodromu u Kini poslije poraza od Valentina Vašeroa i sa osmijehom je napustio zemlju. Gdje je otišao? Ni to se još ne zna, ali nije u Rijadu, bar je još uvijek.

Za samo učešće na turniru svi dobijaju po 1,5 miliona dolara, dok će pobjedniku pripasti šest miliona dolara. Novak je slobodan na startu i čeka pobjednika između duela Sinera i Cicipasa. To znači da ima malo više vremena za pripremu i da nije morao da dođe ranije, ali egzibicioni turnir zvanično počinje 15. oktobra. Polufinale je zakazano za 16. oktobar, a finale je na programu 18. oktobra.

Šta dalje čeka Đokovića?

Đoković je poslije egzibicije prijavljen za turnir u Atini. To je turnir koji se prošle godine igrao u Srbiji i na kom je direktor njegov brat Đorđe Đoković. Prijavljen je za takmičenje koje se održava od 2. do 9. novembra i to je jedini turnir na kom se zna sigurno da će igrati.

Đoković će se izvjesno kvalifikovati i za Završni masters u Torinu (od 9. do 16. novembra), ali je neizvjesno da li će tamo igrati. Prošle godine se povukao i odlučio da ne igra u Italiji, tako da ostaje da se vidi da li će ove sezone promijeniti odluku.

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis

