Đoković mora da održi obećanje: Igraće povrijeđen i biće bogato nagrađen

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković definitivno igra na egzibiciji u Rijadu.

novak đoković marin čilić šangaj Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u subotu je završio učešće u Šangaju kada je u polufinalu poražen od 204. tenisera svijeta Valentina Vašeroa. Srpski as je imao problema sa povredom, a već za četiri dana će ponovo biti na terenu. Đoković će igrati na Slemu šest kraljeva u Rijadu, a sada je poznat i raspored.

Đoković i Alkaraz su već učesnici polufinala i neće igrati prvog dana egzibicije koja počinje 15. oktobra. Snage će odmjeriti Aleksandar Zverev i Tejlor Fric, a pobjednik ovog duela će na megdan najboljem teniseru svijeta. U drugom četvrtfinalu sastaće se Janik Siner i Stefanos Cicipas, pobjednik ide na Novaka Đokovića.

Slijedi dan pauze, pa finale koje je zakazano za nedjelju 18. oktobar. Iako su mnogi bili zabrinuti oko Đokovićevog nastupa, sada je definitvno potvrđeno da će igrati.

Ogroman novac u igri

Đoković već drugu godinom zaredom igra na egzibiciju u Rijadu koja je po rasporedu u samom finišu sezone. Iako se teniseri žale na nemilosrdan raspored, ovakvu pozivnicu organizatora nisu mogli da odbiju. Svakom učesniku garantovano da će dobiti 1,5 miliona dolara, a pobjednik dobija najveću tenisku nagradu u teniskoj istoriji, šest miliona dolara.

U poređenju sa grend slem turnirima, to je skoro dvostruko veća zarada, jer osvajači četiri najveća turnira dobiju 3,8 miliona dolara. Prošle sezone je je Janik Siner bio pobjednik, dok je Novak poražen u polufinalu.

Promjena u posljednjem momentu

Pored najboljeg tenisera svih vremena, trebalo je da učestvuju Janik Siner, Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Džek Drejper i Tejlor Fric. Prošle godine su tu bili Rafael Nadal koji se penzionisao, kao i Holger Rune i Danil Medvedev koji nisu dobili pozivnice. Ovog puta je Džek Drejper je morao da odustane zbog povrede, pa će ga zamijeniti Stefanos Cicipas.

Tagovi

Tenis Novak Đoković Slem šest kraljeva

