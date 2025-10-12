Teniser se srušio usred ceremonije finala: Pao sa podijuma dok je slušao rođakov pobjednički govor

Francuski teniser Artur Rinderkneš srušio se tokom ceremonije dodjele pehara poslije finala u Šangaju, pao je sa podijuma, ali je odmah pokazao da su samo u pitanju grčevi.

U finalu turnira u Šangaju igrali su rođaci, Valentin Vašero pobijedio je Artura Rinderkneša (4:6, 6:3, 6:3) i tako napravio najveći uspjeh u karijeri. Poslije toga je došla na red ceremonija dodjele pehara na kojoj se dogodila neprijatna situacija pošto je francuski teniser pao usred pobjedničkog govora svog rođaka.

Vašero se zahvaljivao svima u svom timu u tim momentima i odjednom je Artur završio na zemlji. Pao je sa podijuma. Odmah su prišli da mu pomognu, signalizirao je Valentinu da nastavi i da su samo u pitanju grčevi, što je on i uradio. Mnoge je nasmijala i ta situacija u kojoj Vašero stoji za mikrofonom i nastavlja da priča, a Rinderkneš leži na zemlji sa bolnom grimasom i čeka da mu pomognu da ustane.

Artur je prvi održao govor, veoma emotivan, koji je rasplakao i jednog i drugog. Pričali su o rodbinskim vezama i svemu što ih povezuje i onda su se rasplakali. Onda je red došao na Vašeroa koji se prvo zahvalio rođaku i onda nastavio da priča, nije ga omelo ni to što je prvo Rinderkneš pao na zemlju, pa je ostatak ceremonije presjedio na stolici dok mu je fizioterapeut masirao nogu u grčevima.

Najveći uspjeh u karijeri

Vašero je u polufinalu upisao najveću pobjedu u karijeri, srušio je Novaka Đokovića, a onda je u finalu otišao korak dalje i uzeo titulu. To mu je najveći uspjeh u karijeri i sve to doneće mu nevjerovatan skok na ATP rang listi.

Na turnir je ušao slučajno. Luka Nardi se povukao i Vašero je tako uopšte ušao u kvalifikacije. Tamo je dva meča uspio da preokrene, bio je na ivici poraza. A, onda je u glavnom žrijebu igrao zaista nevjerovatno. Počeo je takmičenje kao 204. igrač svijeta, završiće ga na 40. mjestu u ponedjeljak, dakle skok od 160 pozicija. I Rinderkneš će napredovati pošto je sa 54. došao na 26. poziciju.

