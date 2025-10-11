logo
Nestvarna teniska priča: Jedan pobijedio Đokovića, drugi Medvedeva - rođaci u finalu Šangaja

Nestvarna teniska priča: Jedan pobijedio Đokovića, drugi Medvedeva - rođaci u finalu Šangaja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Finalisti Šangaja Valentin Vašero i Artur Rinderkneš režirali su senzacije i igraće za istorijsku titulu.

Rođaci u finalu mastersa u Šangaju Izvor: Chen Haoming / Xinhua News / Profimedia/Chen Haoming / Xinhua News / Profimedia

Život piše romane! Valentin Vašero i Artur Rinderkneš igraće u finalu Mastersa u Šangaju. Teniser iz Monaka je bio bolji od favorizovanog Novaka Đokovića, dok je Francuz savladao Danila Medvedeva poslije iscrpljujuće borbe u tri seta i preokreta sa 6:4, 2:6, 4:6. Tako će dvojica rođaka igrati u istorijskom meču, pošto su po prvi put uspjeli da se plasiraju u finale turnira Masters serije, a značajno će profitirati i na ATP listi.

Francuz je poklekao na startu prvog seta, tačnije u trećem gemu, a 18. teniser svijeta je znalački sačuvao prednost do kraja prvog perioda igre. Zaigrao je Artur mnogo bolje u nastavku, dva puta je brejknuo nekadašnjeg šampiona US Opena i slavio sa 6:2 u drugom setu. U trećem setu je viđena velika drama, čuvali su teniseri svoj servis sve do 10. gema kada je Rinderkneš krenuo po pobjedu. Konstantno je bio opasan na servis Medeva i uspio da iskoristi drugu meč loptu.

Rodbinski odnosi

Njih dvojica su rođaci po majci francuskog tenisera. Situacija je malo komplikovana, ali definitivno ćemo gledati jedno jako zanimljivo finale u Šangaju.

Naime, Vešeroa profesionalno trenira njegov polubrat Bendžamin Baler, koji se nekada bavio tenisom. Roditelji tenisera iz Monaka upoznali su se u teniskom klubu, a i sam je jednom prilikom potvrdio da je bio predviđen za ovaj sport. "Zaista nisam imao izbora osim da se bavim tenisom jer je moja porodica prilično van kontrole po pitanju bijelog sporta. Rođen sam za tenis i kada sam bio dijete, mnogo sam išao sa mamom da igramo. Gledao sam svog brata kako ide sa turnira na turnir svake nedjelje, vraća se kući, pa ponovo odlazi i pomislio sam: "To je ono što želim da radim. Ne želim da idem u školu, želim da idem da igram turnire", rekao je za sajt ATP.

E sad, Baler je brat od tetke Artura Rinderkneša, odnosno nećak Viržinije Paket (Arturove majke), koja je takođe bila teniserka. Samim tim Rinderkneš i Vapero su rođaci, a cijeli teniski svijet očaran je slučajnošću da se baš njih dvojica nađu u polufinalnim mečevima mastersa 1000.

Zbog senzacije u Šangaju oglasio se i Rinderkneš: "Naša porodična 'WhatsApp' grupa je mnogo aktivna posljednjih nekoliko dana. Ne mogu da se žalim, sjajno je i ponovo okuplja porodicu, barem onlajn, zabavljamo se. Svi se međusobno gledaju. Tako da je stvarno super".

