Novače, zato si najveći svih vremena: Srbin stao na mrežu odmah poslije poraza, kamere snimile sve šta je rekao

Novak Đoković je odmah poslije poraza od Valentina Vašeroa prišao na mrežu i čestitao mu, nije rekao ni riječ o povredi i problemima sa kojima se suočavao.

Izvor: Printscreen/X/Tennis TV

Novak Đoković nije uspio da prođe u finale turnira u Šangaju, izgubio je od Valentina Vašeroa (6:3, 6:4). Zaustavio ga je 204. teniser svijeta, ali ne toliko zbog njegove spektakularne igre, koliko zbog ogromnih zdravstvenih problema sa kojima se suočavao srpski igrač. Tražio je medicinske tajm-aute, pomoć ljekara, a onda je odmah poslije poraza pokazao zašto je najveći svih vremena.

Mogao je Novak da hramlje, da pokaže da mu je teško, da ne može da hoda i slično, ali nije imao namjeru da oduzme apsolutno ništa rivalu koji je pobijedio. Kada su došli na mrežu da se pozdrave, Đoković nije progovorio ni riječ o povredi niti problemima, nije dozvolio teniseru iz Monaka da kaže slučajno nešto o tome, odmah ga je prekinuo.

"Zaslužio si, zaslužio si, igrao si nevjerovatno. Zaslužio si", ponovio mu je Novak na mreži i čestitao mu od srca.

Valentin je bio u šoku i sam, nije mogao da vjeruje šta je uradio, ali je sa puno poštovanja odgovorio Srbinu.

"Uživanje je igrati protiv tebe, nadam se da će ih biti još", poručio je Vašero koji je tako slavio u jedinom dosadašnjem međusobnom okršaju sa Novakom.