Đoković je uspio ono što Nadal i Federer nikad nisu: Ovaj rekord neće oboriti ni Alkaraz ni Siner

Đoković je uspio ono što Nadal i Federer nikad nisu: Ovaj rekord neće oboriti ni Alkaraz ni Siner

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković postavio je novi rekord i to je nešto što nikada neće stići ni Siner ni Alkaraz, a Federer i Nadal mogu samo da mu pozavide na ovom uspjehu.

Novak Đoković oborio još jedan rekord Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković postavio je rekord na kom Rodžer Federer i Rafael Nadal mogu samo da mu pozavide. Ujedno i rekord koji teško da će ikada moći da stignu Karlos Alkaraz i Janik Siner. Zato je Srbin najbolji teniser svih vremena. Sada je ušao u klub 80-60-40. Pojasnićemo i o čemu se radi.

Novak je prošao u polufinale turnira u Šangaju i tamo će igrati protiv Velentina Vašeroa (Monako). Ulaskom među četiri najbolja na turniru u Kini je stigao do 80. polufinala na masters turnirima. Tako je oborio nevjerovatan rekord. Uz 80 polufinala ima 60 finala i čak 40 titula na turnirima iz serije 1000. To je nešto što niko prije njega nije uspio da uradi i teško da će iko poslije njega.

Zvuči nevjerovatno, ali je u svojoj dugoj i uspješnoj karijeri uradio nešto zaista nevjerovatno. Na 60 finala je čak 40 puta podizao pehare. I to na Mastersima na kojima uvijek igraju oni najbolji. Još kada se na to doda da je većina tih titula bila u vrijeme "velike trojke" i duela sa Rodžerom i Rafom, to dodatno dobija na važnosti.

Šta sad čeka Novaka?

Đoković će u polufinalu Šangaja igrati protiv Vašeroa i taj meč počeće u 10.30 po našem vremenu. Biće to njihov prvi meč u karijeri. Razlika u karijerama sve govori pošto je Novak na 100 osvojenih titula, Vašero nema nijednu, a njegov skor je 12-9 u karijeri, a Novakov? Nestvarnih 1155 pobjeda i 232 poraza. U karijeri je zaradio preko 190 miliona dolara samo od tenisa, a Valentin 600.000.

U drugom polufinalu igraju Danil Medvedev (Rusija) i Artur Rinderkneš (Francuska). Interesantan je i podatak da su Vašero i Rinderkneš rođaci tako da će se i jedan i drugi nadati da će doći do međusobnog okršaja u finalu. Na tom putu im stoje dva grend slem šampiona..

Tagovi

Novak Đoković Masters Šangaj Tenis rekord

