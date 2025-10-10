logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Promijenjen termin meča Novaka Đokovića: Ovaj potez Kineza mu se neće dopasti

Promijenjen termin meča Novaka Đokovića: Ovaj potez Kineza mu se neće dopasti

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Odlučeno je kada će se Novak Đoković i Valentan Vašeroa boriti za finale Šangaja.

Đoković igra protiv Vašeroa u subotu od 10.30 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju i samo još dva koraka dijele ga od 101. titule u karijeri, a interesantno je da je pred njim potpuno "nepoznat zadatak". Đoković će u subotu igrati protiv Valentana Vašeroa, inače 204. igrača svijeta, međutim daleko veći izazov biće mu borba sa samim sobom.

Organizatori su Đokovića stavili prvi put u dnevni termin, što znači da će protiv Vašeroa u subotu od 10.30 po vremenu u Srbiji. To je po lokalnom vremenu 16.30 i nijednom do sada Đoković nije u Šangaju igrao u to vreme, samo uveče.

Razlog zbog kog je Đoković dobio drugačiji termin je što je prvi izborio polufinale, pa je odlučeno da drugi par - koji će se znati u toku današnjeg dana - igra u nešto kasnijem terminu. Već znamo da ćemo tako gledati Rinderneša, koji je izbacio Ože-Alijasima, dok se čeka još pobjednik duela Medvedev - De Minor.

Kako je Đoković igrao do sada u Šangaju?

Iako je imao problema s povredama, disanjem i vrućinom u Šangaju - Đoković je igrao vrlo dobar tenis. To se posebno odnosi na prvi meč koji je odigrao protiv Marina Čilića, a zatim je bio bolji i od Hanfmana, Munara i Bergsa. Izgubio je za sada dva seta na turniru i čini se da je od Vašeroa za njega veći izazov njegovo tijelo.

"Moja noga je dobro, bez brige. U svakom meču koji trenutno igram uvijek nešto nije u redu sa mojim tijelom. Postoje i drugi problemi na kojima pokušavam da radim iz dana u dan i nadam se da će biti bolje kako turnir bude odmicao", kazao je on.

Inače, Đoković nikada do sada u karijeri nije igrao protiv Vašeroa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC