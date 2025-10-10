logo
"Nešto nije u redu s mojim tijelom": Novakova rečenica koju niko ne želi da čuje

"Nešto nije u redu s mojim tijelom": Novakova rečenica koju niko ne želi da čuje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković priznao da postoje problemi s kojima mora da se nosi.

Novak Đoković priznao da ima problema sa svojim tijelom Izvor: Ding Ting / Xinhua News / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković ima 38 godina i pokušava da još uvijek igra na vrhunskom nivou. Ove godine osvojio je Lozanu, igrao je četiri polufinala na grend slemovima i stigao je sada do polufinala mastersa u Šangaju, međutim iz meča u meč vidimo koliko se muči.

Imao je problema sa povredom noge, nosi trake na ramenu, povraćao je u više navrata i teško dolazio do daha zbog užasne vlažnosti u Šangaju, ističući da je ovo jedan od najtežih turnira koje igra u karijeri. Ali, nije to samo zbog uslova koji su ga zatekli u Šangaju, nešto je i do "godine proizvodnje" i toga je svjestan i Novak Đoković tako da je poslije pobjede nad Zizuom Bergsom (2:0) imao bolno priznanje.

"Moja noga je dobro, bez rige. U svakom meču koji trenutno igram uvijek nešto nije u redu sa mojim tijelom. Postoje i drugi problemi na kojima pokušavam da radim iz dana u dan i nadam se da će biti bolje kako turnir bude odmicao," ostao je do kraja optimista Novak Đoković.

Za razliku od meča protiv Hanfmana i Munara, u kojima je izgubio po set, Bergsa je pobijedio u dva seta, ali ističe da uopšte nije bilo lako.

"Možda se vama čini da je lako, ali vas uvjeravam da nije. Nijedna pobjeda na ovom nivou nije laka. Zizu Bergs je igrao sjajan tenis tokom cijelog turnira. Bilo bi nepoštovanje prema njemu kad bih rekao da je bilo lako", naglasio je Đoković kome je inače Belgijanac na mreži rekao da mu "više nije idol".

Inače, Đoković će u subotu igrati za finale mastersa u Šangaju, a protivnik će mu biti anonimni Valentin Vašeroa. Kvalifikant, inače 204. na svijetu, šokirao je sve i došao do završnice. S druge strane žrijeba još čekamo...

Tagovi

Novak Đoković Tenis

