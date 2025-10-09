logo
Federer se vraća na teren - igraće u Šangaju

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Rodžer Federer ponovo će se pojaviti na terenu, igraće u Šangaju jedan egzibicioni meč.

Federer igra egzibicioni meč u Šangaju Izvor: Florian EISELE / AFP / Profimedia

Rodžer Federer je u Šangaju i ponovo će se pojaviti na terenu. Organizatori Mastersa u Kini objavili su raspored mečeva za petak i na njemu se nalazi legendarni švajcarski igrač. On će igrati na jednom egzibicionom meču kada se završi program za taj dan.

Federer će zajedno sa glumcem Donijem Jenom da igra protiv bivšeg kineskog fudbalera Vu Leija i bivše kineske teniserke Đi Ženg. Oni će se pojaviti na terenu poslije drugog četvrtfinala u kom će se sastati Danil Medvedev i Aleks De Minor i taj meč počeće oko 12.30 po srpskom vremenu, odnosno 18.30h po lokalnom.

Program će da otvori dubl Mate Pavić/Marselo Arevalo - Andre Goranson/Aleks Mikelsen, pa će poslije njih na teren Artur Rinderkneš i Feliks Ože-Alijasim. Za kraj je kao "šlag na torti" ostavljen meč Federera i poznatih ličnosti.

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri

