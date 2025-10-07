"Federer ne bi prošao kao Đoković": Samo jedan čovjek je ovo smio da kaže jasno i glasno, bruka koja ne blijedi

Teniski otac Novaka Đokovića Nikola Pilić bio je poznat kao neko bez dlake na jeziku.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Novak Đoković ne bi još uvijek jurio apsolutni rekord od 25 grend slem titula da nije deportovan iz Australije 2022. kada je onemogućen da osvoji rekordnu 10. titulu, dok je dvije godine ranije diskvalifikovan sa US opena jer je slučajno pogodio linijskog sudiju. Srpski as nikada nije uživao poštovanje kao Rodžer Federer i Rafael Nadal, što je bila javna tajna, a o tome je govorio bez ustručavanja Novakov teniski otac Nikola Pilić.

Nedavno preminuli legendarni stručnjak je vjerovao da Zapad ima nešto protiv Srbina koji je promijenio tenisku paradigmu. Ipak, mora se priznati da je tamošnja javnost miroljubivije nastrojena prema njemu otkad su Federer i Nadal okončali svoje karijere.

"Mislim da je njegov uspjeh na drugi način povrijedio Zapad. Prema njihovom shvatanju stvari, nivo koji je Đoković dostigao bio je rezervisan za nekoga sa Zapada, a onda dolazi momak iz male zemlje da dominira svijetom tenisa. Da je Rodžer Federer uradio ono što je Novak uradio na US openu 2020, ne bi bio diskvalifikovan. Zapad ima problem sa tim što je Novak najbolji“, rekao je Pilić jednom prilikom.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Hrvat je vjerovao u Đokovićev postepeni put, a prvi put je priznao da je najbolji ikada kada je podigao pehar na Vimbldonu 2019. godine.

"Đoković je jednostavno fenomenalan, mnogo je radio, bez prečica. Sjećam se da su me srpski novinari 'opsijedali' 2019. godine pokušavajući da me navedu da kažem da je Novak najbolji. Nisam želio to da kažem dok nije osvojio Vimbldon ove godine. Onog dana kada je to uradio, potpuno sam i temeljno pogledao brojke“, rekao je Pilić.

Pobrojao je najveća dostignuća svog učenika i nije mogao da donese drugačiji zaključak. "Novak ima isti broj titula sa grend slem turnira kao Nadal i Federer, bolji je u međusobnim susretima sa obojicom. Osvojio je najviše Masters titula, jedini je igrač koji je osvojio svaki grend slem bar dva puta, a u jednom trenutku je imao skoro 17.000 ATP poena - u tom trenutku je sakupio više poena nego Marej, Nadal i Federer zajedno. Nisam pristrasan, Novak je najbolji svih vremena", dodao je.

Đoković nadomak rekorda Rodžera Federera

Izvor: Shelley Lipton / Zuma Press / Profimedia

Jako je teško reći šta je motiv Novaka Đokovića u ovoj fazi karijere i da li mu je glavni cilj osvajanje rekordne 25. grend slem titule ili da što više produži karijeru. Već nas je iznenadio odlukom da zaigra u Šangaju nakon sumorne konferencije poslije poraza u polufinalu US opena, ali Novak pred sobom ima još jedan veliki izazov. Trenutno je treći na vječnoj listi sa 100 ATP titula dok mu nekada veliki rival Rodžer Federer bježi za tri, a Džimi Konors za devet. Da li će se opredijeliti za velike turnire ili će se preseliti na manje kako bi osvojio još neki trofej, vidjećemo uskoro. Do kraja godine Novak će sigurno igrati na turniru u Atini, dok je neizvjestan njegov nastup u Parizu i na Završnom turniru u Torinu.