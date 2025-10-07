"Siner ne može kao Alkaraz i Đoković": Veliki kritičar najvećeg svih vremena priznao grešku

Bertoluči priznaje da je pogriješio u procjeni i da Siner ne može u isti koš sa Alkarazom i Đokovićem.

Izvor: FABRICE COFFRINI / AFP / Jade Gao / AFP / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner predao je meč trećeg kola mastersa u Šangaju protiv Talona Grikspora i to je ko zna koji put ove godine da ima fizičkih problema. Posebno je to izraženo poslije Vimbldona, kada je vratio "doping doktora" u svoj tim, pa su sad svi navijači polako počeli da paniče.

Sinera su fizički problemi spriječili da pruži bilo kakav otpor Alkarazu u finalu Sinsinatija, kad je predao poslije 5:0 u prvom setu, da ok je potom problema imao i na US openu, pa i Pekingu koji je doduše osvojio.

Bivši italijanski teniser Paolo Bertoluči, jedan od najvećih kritičara Novaka Đokovića, vidi tu razliku u odnosu na konkurenciju.

"Janik Siner je pomalo krhke građe, u smislu - jednom ga muče grčevi, drugi put stomak, pa lakat, sjećam se i žuljeva, pa onda kuk... Ukratko, počinje da ih bude baš dosta...", naglasio je Bertoluči u razgovoru za italijanski "Skaj Sport" ističući da njegov zemljak tu gubi bitku sa Đokovićem i Alkarazom.

"Siner nema tu fizičku izdržljivost kao Đoković ili Alkaraz, to mi se sada čini sasvim očiglednim, nema tu ničeg iznenađujućeg. Ali ne treba ni previše da se brinemo. Ponoviću - u ovoj ‘tragediji’, imamo drugog tenisera svijeta", dodao je on.

Podsjetimo, nije poznato koliko će Siner pauzirati i da li će igrati u Parizu i Torinu koji su u njegovom kalendaru do kraja godine.