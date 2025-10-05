Saša je u pravu, podloga se namješta za Sinera i Alkaraza

Izjave Saše Zvereva i Rodžera Federera ispostavile su se kao tačne, podloga se namješta za Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, pojavili su se i jasni dokazi za te tvrdnje.

Izvor: YouTube/JannikSinner_Updates/US Open Tennis Championships/TennisActu/Screenshot

Da li se zaista sve namješta za Karlosa Alkaraza i Janika Sinera? Polemika koju je započeo Rodžer Federer, a nastavio Saša Zverev dobila je na značaju u svijetu tenisa. Postalo je to jedna od glavnih tema, Italijan se pravio lud kada su ga o tome pitali, ali su se sada pojavili jasni dokazi da je to tačno. Zaista organizatori turnira usporavaju podloge.

To je nešto što najviše odgovara dvojici najboljih, najviše zbog toga što ne moraju previše da mijenjaju stil igre na različitim podlogama. Jednostavno, podloge su do te mjere usporene da im je to olakšano. Nije kao ranijih godina, poput recimo perioda u kom su dominirali Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal kada su podloge bile mnogo brže, brže su se završavali poeni i neki slabije rangirani igrači mogli su na taj način nečemu da se nadaju, posebno u mečevima na dva dobijena seta. Sada je sve drugačije.

U tenisu postoji nešto što se zove "indeks brzine podloge" (na engleskom CPI odnosno court pace index). Prosječna brzina je 42. I to je recimo nešto o čemu su pričali organizatori US opena kada su pred start turnira rekli "da je brzina podloge između 41 i 44 CPI. U Šangaju je brzina podloge žestoko spuštena. Prethodnih godina je bila oko 40-41 CPI, a u ovoj 2025. godini je brzina podloge 32.9 što samo dokazuje tvrdnje Zvereva i Federera o usporenosti podloge.

Šta je rekao Saša?

Zverev je na turniru u Šangaju direktno napao organizatore turnira. Pred kamerama je, odmah poslije meča, kritikovao brzinu podloge i objasnio kako to najviše odgovara dvojici najboljih igrača na planeti.

"Mrzim kada je brzina terena svuda ista. Znam da su direktori turnira išli u tom pravcu, jer žele da Karlos i Janik osvoje svaki turnir. Uvijek smo imali različite podloge, nisi mogao da igraš isti tenis na travi, betonu i šljaci. Danas može da se igra isto na svim podlogama", objasnio je Zverev.

Kako je sve počelo? Od Federera

Od izjave Rodžera Federera je sve krenulo. Gostovao je u podkastu kod Endija Rodika i tamo otvoreno optužio direktore turnira da "namještaju podloge za Sinera i Alkaraza".

"Razumijem razloge zbog kojih organizatori usporavaju podloge. Slabiji igrači moraju da udare nekoliko fantastičnih udaraca da bi pobijedili Sinera. Da je brže, onda bi možda mogli da udare samo nekoliko i da tako dođu do poena. Zato i direktori razmišljaju u stilu 'Oh, volimo da gledamo Sinera i Alkaraza u finalu'. To je nešto što sa jedne strane pomaže igri, ali sa druge strane moramo da imamo više. Ne samo brzih terena, nego bih htio da vidim kako bi se njih dvojica snašli kada je prebrzo. Sada je presporo i skoro svi igraju na isti način, što su organizatori dozvolili. Zato se dešava da osvojiš Rolan Garos i Vimbldon i onda na US open dođeš i igraš na isti način", objasnio je Federer.