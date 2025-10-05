Siner u bolovima predao meč: Đokoviću se otvorio put do titule u Šangaju!

Janik Siner predao je meč Talonu Griksporu u Šangaju zbog povrede koljena, Novaku Đokoviću se otvorio put do titule.

Izvor: Printscreen/Arena tenis

Janik Siner predao je meč na turniru u Šangaju zbog povrede kolena. Italijan se uhvatio za koljeno u trećem setu i imao je veoma bolnu grimasu na licu. Pokušavao je na sve načine da ostane u meču, tražio je pomoć ljekara, htio da nastavi, ali nije bilo moguće.

Ovo ujedno znači i da se za Novaka Đokovića otvorio put ka tituli u Šangaju. Ispao je i čovjek sa kojim je po projektovanom žrijebu trebalo da se sastane u polufinalu. Od Italijana je izgubio dva puta ove sezone, ali neće biti njihovog novog duela zbog povrede drugog tenisera sveta.

Ono što dodatno zabrinjava definitivno jeste to što je povreda Sinera delovala dosta ozbiljno. Koliko je zaista ozbiljna i da li će morati na pauzu, ostaje da se vidi. Više će se znati poslije dodatnih pregleda i snimaka, ali na prvi pogled nije djelovalo dobro.

