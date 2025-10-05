logo
Siner u bolovima predao meč: Đokoviću se otvorio put do titule u Šangaju!

Siner u bolovima predao meč: Đokoviću se otvorio put do titule u Šangaju!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Janik Siner predao je meč Talonu Griksporu u Šangaju zbog povrede koljena, Novaku Đokoviću se otvorio put do titule.

Janik Siner povrijedio koljeno predao meč u Šangaju Izvor: Printscreen/Arena tenis

Janik Siner predao je meč na turniru u Šangaju zbog povrede kolena. Italijan se uhvatio za koljeno u trećem setu i imao je veoma bolnu grimasu na licu. Pokušavao je na sve načine da ostane u meču, tražio je pomoć ljekara, htio da nastavi, ali nije bilo moguće. 

Ovo ujedno znači i da se za Novaka Đokovića otvorio put ka tituli u Šangaju. Ispao je i čovjek sa kojim je po projektovanom žrijebu trebalo da se sastane u polufinalu. Od Italijana je izgubio dva puta ove sezone, ali neće biti njihovog novog duela zbog povrede drugog tenisera sveta.

Ono što dodatno zabrinjava definitivno jeste to što je povreda Sinera delovala dosta ozbiljno. Koliko je zaista ozbiljna i da li će morati na pauzu, ostaje da se vidi. Više će se znati poslije dodatnih pregleda i snimaka, ali na prvi pogled nije djelovalo dobro.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Janik Siner Tenis teniseri

