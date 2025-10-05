Siner u nevjerici slušao optužbe Zvereva: "Uf, zaista ne znam šta da vam kažem"

Janik Siner odgovorio je Saši Zverevu na komentar o podlogama koje favorizuju njega i Alkaraza.

Izvor: Screenshot/Twitter/@TheTennisLetter

Njemački teniser Saša Zverev poslije plasmana u treće kolo mastersa u Šangaju pokrenuo je lavinu komentara, nakon što je javno rekao da organizatori turnira namjerno "usporavaju terene", kako bi Janik Siner i Karlos Alkaraz mogli da pobjeđuju. Nakon što je pobijedio Danijela Altmajera, Italijan je čuo komentar kolege iz Njemačke i odmah mu odgovorio.

Zverev je naglasio da nije imao namjeru da prozove dvojicu trenutno najboljih igrača, već da probudi svijest organizatora. Ipak, Siner je lično doživio upučen komentar, pa je pomalo u šoku rekao:

"Uh, ne znam šta da kažem", djelovao je zatečeno Italijan. "Karlos (Alkaraz) i ja ne pravimo terene. To nije naša odluka. Trudimo se da se prilagodimo svakoj situaciji. I dalje imam osjećaj da je svaka nedjelja malo drugačija", rekao je Siner.

Siner je bio ubjedljiv u drugom kolu Šangaja i pobijedio je Nijemca Danijela Altmajera u dva seta (6:3, 6:3), pa je poslije meča rekao: "Igrao sam odličan tenis čak i kada je to bilo na bržim terenima. Ali ja ne pravim terene, znate, pa samo pokušavam da se prilagodim i igram svoj najbolji tenis, i to je to", morao je da doda drugi reket svijeta.

Šta je rekao Saša Zverev?

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Zverev je bez većih problema pobijedio Valentina Rožea (6:4, 6:4), međutim pobjedu nije slavio kako se očekivalo, pošto je poslije trijumfa rešio da kaže šta mu je na duši. Optužio je direktore turnira da namjerno dizajniraju terene tako da "usporavaju" igru, a opšte je mišljenje da tako organizatori pomažu Alkarazu i Sineru da budu uspješni na svim podlogama.

"Mrzim kada je brzina terena svuda ista. I znam da su direktori turnira išli u tom pravcu jer su htjeli da Siner i Alkaraz osvoje svaki turnir... Uvijek smo imali različite podloge - nisi mogao da igraš isti tenis na travi, betonu i na šljaci. Danas možeš da igraš isto na svakoj podlozi."

I mada se već duže vremena priča o ovoj teoriji, nedavno je na istu temu govorio i Rodžer Federer, pa nije čudio što se po teniskim kuloarima sve glasnije govori o ovom problemu.

"Na turu sam već deset, preko deset godina, zapravo 11, 12 godina i uvijek smo imali različite podloge, uvijek ste imali turnire koji su vam se sviđali, uvijek ste imali turnire koji vam se nisu baš sviđali", rekao je Zverev.

"Tenis se nije mogao igrati na isti način na travnatom, tvrdom ili šljakastom terenu. Danas se može igrati gotovo na isti način na svakoj podlozi. Ne sviđa mi se, nisam ljubitelj toga, mislim da tenisu trebaju stilovi igre, tenisu je potrebna malo raznolikosti, a mislim da nam to trenutno nedostaje."

Šta je Federer rekao?

Izvor: Florian EISELE / AFP / Profimedia

Nedavno je o istoj temi govorio i Rodžer Federer, pa je bivši teniser tom prilikom rekao:

"Razumijem da direktori turnira na osnovu svojih instrukcija pokušavaju da učine terene sporijim. To čini da teniserima bude neophodno da pogađaju nevjerovatne 'vinere' da bi pobijedili Sinera. Da je teren brz, onda bi im bilo potrebno samo nekoliko dobro plasiranih pogodaka da bi pobijedili", kazao je Federer.

"Direktori se vode logikom: Radije ću imati Sinera i Alkaraza u finalu, shvatate? Na neki način, to koristi tenisu", dodao je.