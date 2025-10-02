"Porediti Novaka i mene je besmisleno": Janik Siner rekao ono što nismo mogli da zamislimo

Italijanski teniser Janik Siner ističe da je besmisleno porediti Novaka Đokovića i njega jer je to "druga liga".

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je turnir u Pekingu, što mu je treća titula u 2025. godini, a novinari su ga odmah poslije finala pitali da li može da obori rekorde Novaka Đokovića. Znamo da je srpski teniser, najveći u istoriji, vlasnik gotovo svih rekorda u ovom sportu, pa je i Siner svjestan koliko bi pretenciozno zvučalo da kaže da može.

Zbog toga, Janik Siner je spustio loptu i pokazao skromnost: "Uvijek kažem da je poređenje mene i Đokovića besmisleno."

"Novak je u potpuno drugoj ligi sa svim tim što je postigao u svojoj karijeri. Ja sam samo običan 24-godišnjak koji pokušava da igra najbolji mogući tenis", rekao je Italijan.

Pod uslovom da nije glumio, ovo je veliko iznenađenje čuti od Janika Sinera s obzirom na to da znamo s kakvom se PR mašinerijom okružio od kada je stigao na prvo mjesto ATP liste, a posebno od skandala s dopingom. Siner sada očigledno smatra da je za njegov imidž bolje da se ne ističe toliko i ne stavlja Đokovića u drugi plan.

"Znam da sam osvojio neke velike titule kao mladi teniser, ali vidjećemo koliko dugo to mogu da održim. Ono što su Novak, Rafa i Rodžer radili više od 15 godina je nevjerovatno. Novak je i dalje ovdje i pokazuje nevjerovatan tenis. Tako da ćemo vidjeti", dodao je Siner i poručio da ne voli poređenja: "Ovdje sam da igram. Ovdje sam da uživam. Takođe, srećan sam što mogu da kažem da sam ovdje pobijedio dva puta. Ako ostane na dva - u redu. Ako bude više - još sam srećniji. Da li sam tada više srećan? Ne znam da li sam više srećan. Ne znam. Veoma sam srećan što mogu da kažem da sam ovdje pobijedio dva puta, a za dalje, pa vidjećemo...", čudno je zvučao Italijan.

Da li će Siner i Đoković igrati u Kini?

Siner nastavlja svoju turu kroz Kinu i ove nedjelje će učestvovati na mastersu u Šangaju gdje mu je potencijalni protivnik i najveći svih vremena Novak Đoković.

Žrijebom je odlučeno da njih dvojica budu u istom dijelu žrijeba i moguć je duel u polufinalu, poslie tumbanja kostura zbog Alkaraza.