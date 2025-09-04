logo
Muratoglu ponovo sumnja u Đokovića: "Nema više snage da pobijedi Alkaraza i Sinera"

Autor Dragan Šutvić
0

Patrik Muratoglu već je ocjenjivao izdanje Novaka Đokovića, za razliku od prošlog puta Srbin je dobio ocjenu više.

Patrik Muratoglu o Novaku Đokoviću Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst /PSNEWZ / Sipa Press/Profimedia

Novak Đoković zakazao je susret sa Karlosom Alkarazom u polufinalu US opena. Biće to težak meč za Srbina, ako uzmemo u formu u kojoj se nalazi Španac. Ipak, Novak ima jasan cilj - postati najstariji grend slem šampion, ali i postati osvajač najviše velikih turnira (25). Međutim, teniski trener Patrik Muratoglu iznio je mišljenje o spremnosti Đokovića.

Muratoglu na svom instagram nalogu analizira igrače - njihovu spremnost, igru, predstavljanje na terenu. Već je imao mišljenje o Đokoviću, a kako takmičenje odmiče i Muratoglu mnogo bolje ocjenjuje izdanje Srbina. Prethodni put ocjena je glasila sedam, sad je u pitanju osam.

"Opšti nivo: osam od 10. Dovoljno da bude iznad većine igrača, što on radi svaki put. Ali do sada, u posljednjih godinu, godinu i po dana, nedovoljno da pobijedi Alkaraza i Sinera", rekao je Francuz.

"Trenutna forma: osam od 10. Svaki put kada se pojavi na grend slemu, igra odlično, ali kada se turnir približi kraju, izgleda ili umorno ili povrijeđeno i ne može da pobijedi."

Ono što Novaku daje prednost na ovom turniru je broj ovojenih titula. Možda Srbin dosad nije imao priliku da stigne do finala, a da jeste vjerovatno bismo vidjeli neko drugačije izdanje najboljeg svih vremena.

"Iskustvo osvajanja grend slema: naravno, 10 od 10. On je taj koji je osvojio najviše grend slemova u istoriji."

Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia

Nastavio je Muratoglu detaljnije da analizira Đokovića:

"Sposobnost da podigne svoj nivo u velikim mečevima: osam od 10. On je bio taj koji je ranije imao 11 od 10, ali opet, u posljednje dvije godine, sa izuzetkom Olimpijskih igara gdje je njegova motivacija bila na vrhuncu, ne mislim da je njegova motivacija dovoljno visoka da podigne svoj nivo dovoljno da pobijedi Sinera i Alkaraza kada je riječ o polufinalima grend slema."

"Fizička i mentalna svježina: dajem mu sedam od 10. Prije turnira, mislim da bi svako mogao pomisliti da će biti 10 od 10. Nije igrao uopšte od Vimbldona. Izgledao je pomalo van forme, ne u smislu igre, već u smislu načina na koji je govorio poslije meča", ponovo je podsetio bivši trener Serene Vilijams na izjave Novaka poslije mečeva.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

"Činjenica da ne igra nijedan turnir osim grend slema i izgleda da je to sada izbor, otežava mu da bude u potpunosti sposoban da odigra cijeli grend slem u pet setova, a da se ne osjeća umorno. Vjerujem da je polufinale njegov maksimum."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Patrik Muratoglu Novak Đoković Tenis teniseri US open Karlos Alkaraz Janik Siner

