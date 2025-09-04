Alkarazovog trenera pitali kako će igrati sa Đokovićem: Zvuči kao da želi da uništi prijateljstvo

Čudan odgovor trenera Karlosa Alkaraza, čuvenog Huana Karlosa Ferera, kada su ga pitali za pripremu meča sa Novakom Đokovićem. Izgleda da mu više ne odgovara da budu prijatelji i viđeni zajedno, sada je promijenio taktiku.

Izvor: EPA/YOAN VALAT/EPA/JOHN G. MABANGLO

Novak Đoković i Karlos Alkaraz boriće se za finale US Opena i to u terminu koji konačno odgovara svima na ovim prostorima (petak, 21.00), a čini se da je atmosfera uoči njihovog duela nešto drugačija nego što smo navikli. Za početak, interesantan detalj je da ovoga puta njih dvojica nisu zajedno trenirala, što se inače dešavalo praktično na svakom turniru kada bi zajedno učestvovali, dok je interesantno i da su i izjave drugačije nego prije.

Tako je Karlos Alkaraz najavio "osvetu" protiv Novaka Đokovića, dok je njegov trener Huan Karlos Ferero pričao uoči meča na način na koji do sada nismo navikli. Kao da se preko noći nešto dogodilo i da mu ne odgovara što su njih dvojica prijatelji.

"Ne treba da se stalno bavimo Novakom Đokovićem...", rekao je Huan Karlos Ferero za španske medije uoči nove "borbe" titana koja nas čeka u Njujorku: "Karlos Alkaraz treba da misli samo na sebe i da pokuša da natjera Đokovića da igra punom snagom dok meč ne postane fizički zahtjevan zbog Karlosovog tempa".

Takođe, nije htio da govori o tome ko je u prednosti:

"Nema govora o tome ko je favorit. Karlos Alkaraz igra sjajno, sa puno samopouzdanja, ali ne usuđujem se da kažem da je favorit. Novak će dati sve od sebe, biće izuzetno teško".

Šta je Alkaraz rekao o Đokoviću?

Osvajač Sinsinatija igra sjajno na US Openu i bez izgubljenog seta stigao je do polufinala izbacivši usput Opelku, Belučija, Darderija, Rinderkneša i Lehečku, a čini se da je "naoštren" da sruši i Đokovića.

"Novak... Svi znamo kako Novak igra. Nije uopšte bitno što nije igrao poslije Vimbldona. Ovde igra jako dobro. Znam da je gladan. Znam da ima ambiciju za više. Hajde da vidimo. Igrali smo dosta puta, želim osvetu, to je jasno", rekao je Alkaraz i dodao:

"Protiv Frica je teško igrati. Igra na svom terenu i publika ga podržava. Sigurno će to okrenuti na svoju vodenicu, a već ima udarce koji su nestvarni. Veoma težak protivnik. Biće dobar meč".

Šta je Đoković rekao o Alkarazu?

Novak Đoković je imao uspone i padove tokom ovog US Opena, ali je opet stigao do polufinala, četvrtog ove godine na grend slemovima, a vidjećemo da li prvi put može da "prelomi" i ode korak dalje. Pobjeđivao je inače Tijena, Svajdu, Norija, Štrufa i Frica, uz tri izgubljena seta. Pred meč sa Alkarazom nada se samo da će biti zdrav.

"Neće biti lakše, to vam odmah kažem. Pokušaću da idem dan po dan, da se odmorim i oporavim. Sljedeća dva dana su ključna da se telo pripremi za mogući meč u pet setova. Volio bih da budem spreman za duel sa Karlosom Alkarazom. Znam da će biti potrebno moje najbolje izdanje. Volim da igram velike mečeve na velikoj sceni. Samo nisam siguran kako će tijelo reagovati u narednim danima, ali uradiću sve sa svojim timom da budem spreman... Biće mnogo trčanja, to je sigurno, neće biti kratkih poena", naglasio je Nole.

Đoković vs. Alkaraz

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Do sada su Novak Đoković (37) i Karlos Alkaraz (22) odigrali osam međusobnih mečeva i u pet trijumfovao je srpski teniser. Interesantno je i da je Đoković dobio četiri od pet posljednjih okršaja, s tim da je Alkarazu pripalo čuveno finale Vimbldona 2022. godine. Đoković ga je pobjeđivao u finalu Olimpijskih igara i potom na Australijan openu, a ovo će biti prvi put da igraju na US Openu.

