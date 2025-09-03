Tejlor Fric stavio naopačke znojnicu na čelo i tek poslije dva izgubljena seta od Novaka Đokovića shvatio šta se desilo.

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Tejlor Fric pružio je dobar otpor Novaku Đokoviću, ali nije uspio da ga savlada na US openu. Na kraju, Đoković je trijumfovao 3:1, a Fric je utučen izašao sa terena ističući da je imao šanse da napravi bolji rezultat, ali da nije iskoristio svoje šanse - posebno ne u prva dva seta.

Ono što je zanimljivo je da je prva dva seta odigrao sa znojnicom na glavi koja je bila naopačke. Pojavio se na meču s logom brenda "Boss" koji je bio naopačke, a tek krajem drugog seta primijetio je da ne stoji kako treba.

Fritz wearing his headband upside down for his match against Djokovic at the US Open



I guess you have to switch things up when you're 0-10 against someonepic.twitter.com/xc3ip0Rl8X — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 3, 2025



"Zašto mi niko nije rekao da je ovo go*no naopačke", napisao je Fric poslije meča.

Pojedini navijači "okrivili" su obrnuto znojnicu za to što je Amerikanac propustio prvih deset brejk lopti, ali kako je sam rekao, prosto nije igrao dovoljno dobro u tim poenima - ili bi tada Novak Đoković dizao nivo igre.

Yo why’d nobody tell me that shit was backwards — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97)September 3, 2025



"Imao sam 0/10 za brejk? To zvuči bolje nego što jeste jer se tu ne računa koliko sam puta imao 30-15 i slično. Imao sam mnogo više šansi nego što ćete vidjeti u statistici. Samo sam loše igrao te bitne poene. Igrao je jako dobro u pet-šest od tih deset brejk lopti, a recimo u četiri sam igrao loše. Loše odluke sam donosio", rekao je Tejlor Fric u svom obraćanju.

Vidi opis "Zašto mi to niko nije rekao": Dok ga je Novak razbijao, nije shvatao zašto mu svi gledaju u čelo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Podsjetimo, Novak Đoković će u polufinalu US opena igrati protiv Karlosa Alkaraza, a zatim potencijalno sa Sinerom za titulu.