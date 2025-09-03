logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zašto mi to niko nije rekao": Dok ga je Novak razbijao, nije shvatao zašto mu svi gledaju u čelo

"Zašto mi to niko nije rekao": Dok ga je Novak razbijao, nije shvatao zašto mu svi gledaju u čelo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Tejlor Fric stavio naopačke znojnicu na čelo i tek poslije dva izgubljena seta od Novaka Đokovića shvatio šta se desilo.

Tejlor Fric stavio znojnicu naopako Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Tejlor Fric pružio je dobar otpor Novaku Đokoviću, ali nije uspio da ga savlada na US openu. Na kraju, Đoković je trijumfovao 3:1, a Fric je utučen izašao sa terena ističući da je imao šanse da napravi bolji rezultat, ali da nije iskoristio svoje šanse - posebno ne u prva dva seta.

Ono što je zanimljivo je da je prva dva seta odigrao sa znojnicom na glavi koja je bila naopačke. Pojavio se na meču s logom brenda "Boss" koji je bio naopačke, a tek krajem drugog seta primijetio je da ne stoji kako treba.


"Zašto mi niko nije rekao da je ovo go*no naopačke", napisao je Fric poslije meča.

Pojedini navijači "okrivili" su obrnuto znojnicu za to što je Amerikanac propustio prvih deset brejk lopti, ali kako je sam rekao, prosto nije igrao dovoljno dobro u tim poenima - ili bi tada Novak Đoković dizao nivo igre.


"Imao sam 0/10 za brejk? To zvuči bolje nego što jeste jer se tu ne računa koliko sam puta imao 30-15 i slično. Imao sam mnogo više šansi nego što ćete vidjeti u statistici. Samo sam loše igrao te bitne poene. Igrao je jako dobro u pet-šest od tih deset brejk lopti, a recimo u četiri sam igrao loše. Loše odluke sam donosio", rekao je Tejlor Fric u svom obraćanju.

Podsjetimo, Novak Đoković će u polufinalu US opena igrati protiv Karlosa Alkaraza, a zatim potencijalno sa Sinerom za titulu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tejlor Fric Novak Đoković Tenis US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC