Novak na vrhunski način ponizio Amerikance: Zviždali mu cijeli meč, ovako ih je poklopio

Pogledajte kako se Novak Đoković borio sa bezobraznim navijačima iz Amerike na US openu.

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Novak Đoković plasirao se u polufinale US opena pošto je u toku noći savladao Tejlora Frica (3:1), posljednjeg Amerikanca koji je preostao u žrijebu. Zbog toga se Đoković čitav meč nosio i sa bezobraznom američkom publikom koja mu je zviždala, negodovala na svaki potez, generalno ga iritirala...

To je posebno bilo izraženo u drugom setu, koji je Đoković dobio 7:5 i poveo je 2:0 u setovima, pošto su Amerikanci zviždali na njegove servise, navijali da napravi duplu grešku, ali kao i obično znao je kako da im uzvrati.

Djokovic asking the umpire to do something about the crowd making noise while he’s trying to serve in his match against Fritz at U.S. Open



Novak: “What are you gonna do?”



Umpire: “It’s not gonna help Novak”pic.twitter.com/ukR100mLGj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 3, 2025



Kada je dobio poen za 2:0 u setovima, okrenuo se ka publici i ponizio je tako što joj je poslao poljupce. Pogledajte:

Novak gets the second set and sends a messagepic.twitter.com/o2paAZ9Hnz — US Open Tennis (@usopen)September 3, 2025



Nije se kod Đokovića mogla očitati prevelika nervoza zbog svega toga, otud je i ovaj hladnokrvni potez prema publici bio nekako i spektakularniji, a kao i obično bilo je to "gorivo" za njegov prolazak u polufinale. Iako je igrao slabije u trećem setu i izgubio ga, imao je dovoljno snage za prolaz dalje, možda baš zbog bezobrazne publike.

Šta je Novak Đoković rekao o meču?

"Kako sam ovo izvukao? Ne znam iskreno. Bilo je baš napeto, mogao je bilo ko da pobijedi. Imao sam sreće da spasim neke brejk-lopte, bio je bolji u drugom i trećem setu, a u ovakvim mečevima par poena odlučuje. Srećom, to je bilo na moju stranu. Nije zaslužio da završi s duplim greškama, ali dobra borba i dobar turnir za njega...", naglasio je Novak Đoković kome je ovo četvrto grend slem polufinale ove godine.

Podsjetimo, Novak Đoković će se u polufinalu US opena boriti sa Karlosom Alkarazom.