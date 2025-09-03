Đoković održao lekciju Fricu jer ne razumije kako je izgubio: Sve ti džaba u životu ako to nemaš

Tejlor Fric nije mogao da prestane da žali što je izgubio od Novaka Đokovića, a srpski teniser mu je objasnio da su to trenuci kada odlučuje samo srce. Ništa drugo.

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Novak Đoković plasirao se u polufinale US opena tako što je pobijedio Tejlora Frica (3:1), što znači da su pred njim još dva izazova do 25. grend slema. To su ujedno i dva najveća izazova trenutno u tenisu, pa će Đoković prvo morati da igra protiv Karlosa Alkaraza, a zatim i protiv Janika Sinera.

Bio je to slučaj i na prethodna tri grend slema ove sezone, samo je na Australijan openu Đoković pobijedio Alkaraza, dok je na Vimbldonu i Rolan Garosu gubio od Sinera. Tada je rekao da je igrao s "pola praznog rezervoara", da li je sad drugačije?

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia
Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

"Vidjećemo za dva dana. Dobra stvar kod rasporeda je što sada imam dva dana bez meča i to mnogo znači. Trenutno se ne osjećam svježe, ali nadam se da će za dva dana biti drugačije...", rekao je Novak Đoković koji je evidentno potrošio mnogo snage da se nađe u polufinalu.

Tejlor Fric požalio se što je odigrao dva vrlo loša seta protiv Đokovića i dodao je da je mogao da vodi 2:0 protiv njega, a ne da bude obrnuto, ističući da je propustio mnogo šansi. Takođe, nije mu jasno bilo kako je Đoković to preživio. Odgovorio mu je.

Novak Đoković dobio "na srce"

"Kao što sam rekao i na terenu, on je bio bolji igrač u drugom i trećem setu. Nekako sam uspio da se izvučem u drugom setu, iako sam ispustio servis kod 5:4, pa se vratio. Iskreno, nisam bio zadovoljan svojom igrom, nisam osjećao loptu kao u trećem kolu. Tejlor Fric je igrač koji, ako mu dozvolite, diktira ritam, igra agresivno, udara forhendom i kažnjava vas. Trudio sam se da preživim, da ostanem u poenu. Pomoglo mi je to što nije ubacivao mnogo prvih servisa u prva dva seta. Kasnije je podigao procenat i bilo je mnogo teže. U ključnim trenucima u četvrtom setu dobro sam baš servirao, imao sam raznolike servise, izlazio na mrežu, davao mu drugačiji ritam. Čekao sam strpljivo priliku i zapravo sam imao samo jedan gem u kojem sam mogao da napravim brejk - posljednji, koji mi je donio pobjedu. Poklonio mi je duplom greškom. Na prethodna dva meč lopte igrao sam previše konzervativno, čekao njegovu grešku umjesto da uzmem inicijativu", rekao je Đoković i kratko i efektno objasnio šta je razlika:

Djokovic asking the umpire to do something about the crowd making noise while he’s trying to serve in his match against Fritz at U.S. Open



Novak: “What are you gonna do?”



Umpire: “It’s not gonna help Novak”pic.twitter.com/ukR100mLGj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 3, 2025



"Nisam osjećao udarce najbolje. To je bio jedan od onih dana kada moraš da se boriš srcem. To mi je i donijelo pobjedu na kraju", naglasio je on.

Zamalo je Đoković prokockao cijeli set

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Novak Đoković je imao dvije meč-lopte na svoj servis u četvrtom setu i ispustio ih je, tako da je novinare zanimalo kako je uspio da se vrati poslije svega.

"Bio sam razočaran što sam ispustio obje. U oba poena sam bio u razmjeni, ali sam previše gurao loptu, nisam pravio razliku, pa sam završavao u defanzivi i promašio dva bekhenda. U posljednjem gemu sam dobro čitao servis, on je promašio više prvih servisa nego do tada, pa sam imao šansu da uđem u razmjene. Na kraju sam razmišljao da li da uđem u teren na drugi servis ili da se povučem. Izabrao sam da se povučem i to mi je danas uglavnom donosilo uspjeh. Htio sam da mu dam drugačiji ritam. Da li ga je to navelo na duplu grešku - ne znam", rekao je Đoković i dodao:

"Možda jeste, jer mijenja percepciju gdje sam na terenu u tim važnim trenucima. Taj posljednji gem bio je borben i intenzivan, mislim da je publici bilo zanimljivo."

Podsjetimo, Novak Đoković u polufinalu za dva dana igra protiv Karlosa Alkaraza, a zatim potencijalno sa Janikom Sinerom za 25. grend slem.