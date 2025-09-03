logo
Alkaraz želi da se osveti Đokoviću: Prvo je birao riječi, pa otkrio pravo lice

Alkaraz želi da se osveti Đokoviću: Prvo je birao riječi, pa otkrio pravo lice

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Postoje porazi koje Karlos Alkaraz nije prebolio, pa želi da se u Njujorku osveti Novaku Đokoviću.

Karlos Alkaraz želi da pobijedi Novaka Đokovića na US openu Izvor: YouTube/US Open Tennis Championships/Printscreen

Španski teniser Karlos Alkaraz rutinski je izborio plasman u polufinale US opena pobjedom nad Jiržijem Lehečkom, a sudeći po konferenciji nakon meča najviše bi volio da tamo pobijedi Novaka Đokovića! Iako je na početku djelovalo da zbog poštovanja protivnika koji tek treba da igraju meč četvrtfinala neće davati bombastične izjave, Španac je u jednom trenutku pomenuo osvetu!

Kada je upitan da prokomentariše eventualni meč protiv Novaka Đokovića u polufinalu US opena, Alkaraz je bio diplomata i birao je riječi. Istakao je da Đoković i Fric tek treba da igraju meč, ali je to držanje distance brzo palo u vodu - očigledno postoje porazi koje i dalje nije prebolio.

"Znate kako, on ima veoma težak meč da igra prije svega toga, ne želim da pričam o protivniku prije petka. Sigurno je da će biti dobar meč, Novak protiv Frica. Obojica igraju dobro i sigurno ću ga gledati. Zato neću reći ništa o protivniku dok ne saznam ko je prošao jer je obojicu poštujem. Pogledajmo meč i vidjećemo se u petak", rekao je Karlos Alkaraz na početku svoje konferencije nakon četvrtfinalnog meča.

Ipak, španski teniser nije mogao u potpunosti da propusti priliku, pa je još malo analizirao obojicu potencijalnih protivnika u polufinalu US opena. Zanimljiviji dio bio je onaj o Novaku Đokoviću, jer je Alkaraz pomenuo da želi osvetu protiv najboljeg tenisera svih vremena.

"Obojica igraju dobro. Novak... Svi znamo kako Novak igra. Nije uopšte bitno što nije igrao poslije Vimbldona. Ovdje igra jako dobro. Znam da je gladan. Znam da ima ambiciju za više. Hajde da vidimo. Igrali smo dosta puta, želim osvetu, to je jasno", rekao je Alkaraz i dodao: "Protiv Frica je teško igrati. Igra na svom terenu i publika ga podržava. Sigurno će to okrenuti na svoju vodenicu, a već ima udarce koji su nestvarni. Veoma težak protivnik. Biće dobar meč."

Tagovi

Tenis US open Karlos Alkaraz Novak Đoković

