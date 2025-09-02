logo
"Fric ruši Đokovića na US openu": Branio Novaka kad je bilo najteže, više ni on ne vjeruje

"Fric ruši Đokovića na US openu": Branio Novaka kad je bilo najteže, više ni on ne vjeruje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Tim Henman otpisao Novaka Đokovića na US openu, daje Tejloru Fricu veće šanse za plasman u polufinale.

Tim Henman otpisao Novaka Đokovića na US openu Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u četvrtfinalu US opena protiv Amerikanca Tejlora Frica, a sve je više onih koji misle da će Srbin biti poražen u ovom duelu. Iako ima skor 10:0 protiv trenutno 4. tenisera svijeta, legendarni Britanac Tim Henman kaže da Đoković ne može do polufinalnog duela sa Karlosom Alkarazom.

Na pitanje da li neko može da spriječi novi okršaj Srbina i Španca, Henman kaže da će to biti Tejlor Fric, koji je prošle sezone poražen u polufinalu u Njujorku od Janika Sinera.

"Da, mislim da može. Mislim da Fric može da napravi dosta problema Đokoviću, za mene je on najpouzdaniji američki igrač, bio je u finalu prošle godine, jako je dobar takmičar. Đoković je pokazao dobar nivo tenisa, bio je impresivan u nekim momentima, ali to nije dovoljno. Mislim da će Fric odigrati dobar meč i uspjeti da ga nadigra", rekao je nekada 4. teniser planete.

Britanac koji brani Đokovića

Tim Henman je jedan od rijetkih Brinanaca koji su bili na Đokovićevoj strani tokom turbulentnih perioda. Takođe, nije se libio da ga proglasi najboljim svih vremena kada je osvojio 24 grend slem titule i prestigao Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Pit Sampras i Rod Lejver su za njega takođe daleko iza Đokovića, a sve je pokrijepio riječima pred Rolan Garos ove godine. Nažalost, njegovo predviđanje se nije obistinilo.

"Najveći igrač svih vremena je Novak Đoković (38). Osvojio je bar po tri titule na sva četiri grend slema, ima 24 velika turnira, ovde na Rolan Garosu ide po svoj 25. trofej. Najveći je teniser koga sam ikad vidio", rekao je Henman jednom prilikom.

