Sprema se šok na US openu: Ameri se "urotili", neće više da čekaju - Đoković već otpisan

Može li Tejlor Fric da razbije maler protiv Novaka Đokovića?

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia/ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u četvrtfinalu US opena protiv Amerikanca Tejlora Frica. Po narednog rivala je bio "koban" čak 10 puta, ali tamošnja javnost vjeruje da je došlo vrijeme da Fric razbije maler i konačno sruši Đokovića. Nekadašni teniser Džejms Blejk ide toliko daleko da vjeruje da će podići trofej u Njujorku.

Tejlor je posljednji Amerikanac koji je ostao nakon što su Ben Šelton, Tomi Pol i Fransis Tijafo ispali, pa će imati šansu da obraduje naciju prvi put od 2003. godine kada je Endi Rodik osvojio US open. Blejk smatra da Fric može da iskoristi ulogu autsajdera i ostvari ono što mu nije pošlo za rukom prošle sezone kada ga je u finalu nadigrao Janik Siner.

"Tejlor zna gdje se nalazi. Može da pobijedi bilo koga na svijetu... On je vjerovatno igrač o kome se najmanje priča jer djeluje kao da samo radi svoj posao i još uvijek nije bljesnuo", rekao je Blejk za Dejli mejl.

Đoković i Blejk

Izvor: Chris McGrath / Getty images / Profimedia

Uporedio ga je sa ostalim američkim teniserima. "Nema servis Bena Šeltona niti harizmu Fransesa Tijafoa, ali samo nastavlja da radi svoj posao i pobjeđuje, pobjeđuje u svim mečevima koje bi trebalo da dobije. Samo treba da nastavi ono što je radio i uspjeh će doći."

Nije loše biti autsajder

Smatra da protiv Đokovića, Sinera i Alkaraza nije loše biti u ulozi autsajdera, ali da će biti jako teško da dobije i Italijana i Španca na putu do titule.

"Ako mogu da ubijedim sebe da sam autsajder. On je samouvjeren, ja sam autsajder. Moram dobro da igram samo da bih ovo pobijedio. I volim taj osjećaj, jer ćeš onda igrati svoju igru, igraćeš mnogo agresivnije. Igraćeš da pobijediš, a ne da ne izgubiš", kaže nekada četvrti teniser planete.

Čuveni Patrik Mekinro je prije početka turnira "tipovao" da će Amerikanac konačno osvojiti US open.

"Mislim da turnir u Njujorku neće osvojiti ni Siner, ni Alkaraz, ni Đoković. Tipujem na jednog američkog igrača. Neću vam reći ime, vi sami procijenite", izjavio je Mekinro.