logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sprema se šok na US openu: Ameri se "urotili", neće više da čekaju - Đoković već otpisan

Sprema se šok na US openu: Ameri se "urotili", neće više da čekaju - Đoković već otpisan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Može li Tejlor Fric da razbije maler protiv Novaka Đokovića?

Amerikanci smatraju da Tejlor Fric može da pobijedi Novaka Đokovića Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia/ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u četvrtfinalu US opena protiv Amerikanca Tejlora Frica. Po narednog rivala je bio "koban" čak 10 puta, ali tamošnja javnost vjeruje da je došlo vrijeme da Fric razbije maler i konačno sruši Đokovića. Nekadašni teniser Džejms Blejk ide toliko daleko da vjeruje da će podići trofej u Njujorku.

Tejlor je posljednji Amerikanac koji je ostao nakon što su Ben Šelton, Tomi Pol i Fransis Tijafo ispali, pa će imati šansu da obraduje naciju prvi put od 2003. godine kada je Endi Rodik osvojio US open. Blejk smatra da Fric može da iskoristi ulogu autsajdera i ostvari ono što mu nije pošlo za rukom prošle sezone kada ga je u finalu nadigrao Janik Siner.

"Tejlor zna gdje se nalazi. Može da pobijedi bilo koga na svijetu... On je vjerovatno igrač o kome se najmanje priča jer djeluje kao da samo radi svoj posao i još uvijek nije bljesnuo", rekao je Blejk za Dejli mejl.

Đoković i Blejk
Izvor: Chris McGrath / Getty images / Profimedia

Uporedio ga je sa ostalim američkim teniserima. "Nema servis Bena Šeltona niti harizmu Fransesa Tijafoa, ali samo nastavlja da radi svoj posao i pobjeđuje, pobjeđuje u svim mečevima koje bi trebalo da dobije. Samo treba da nastavi ono što je radio i uspjeh će doći."

Nije loše biti autsajder

Smatra da protiv Đokovića, Sinera i Alkaraza nije loše biti u ulozi autsajdera, ali da će biti jako teško da dobije i Italijana i Španca na putu do titule.

"Ako mogu da ubijedim sebe da sam autsajder. On je samouvjeren, ja sam autsajder. Moram dobro da igram samo da bih ovo pobijedio. I volim taj osjećaj, jer ćeš onda igrati svoju igru, igraćeš mnogo agresivnije. Igraćeš da pobijediš, a ne da ne izgubiš", kaže nekada četvrti teniser planete.

Čuveni Patrik Mekinro je prije početka turnira "tipovao" da će Amerikanac konačno osvojiti US open.

"Mislim da turnir u Njujorku neće osvojiti ni Siner, ni Alkaraz, ni Đoković. Tipujem na jednog američkog igrača. Neću vam reći ime, vi sami procijenite", izjavio je Mekinro.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis US open Novak Đoković Tejlor Fric

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC