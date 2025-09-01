Novak Đoković dobio najgori mogući termin na US Openu

Ko želi da gleda Novaka Đokovića i Tejlora Frica na US Openu neće moći ni da spava.

Novak Đoković boriće se u četvrtfinalu US Opena sa Tejlorom Fricom, a organizatori su ponovo razočarali navijače u Srbiji. Četvrti put zaredom na ovom turniru, Novak Đoković igraće u noćnom terminu, što znači da navijači u Srbiji neće moći da ga gledaju, osim ako ne budu ostali budni cijelu noć...

Odlučeno je da Novak Đoković protiv Tejlora Frica igra u noći između utorka i srijede i to ne prije 2.30 po centralnoevropskom vremenu. Njih dvojica biće i posljednji meč na stadionu "Artur Eš", što znači da to može da bude i kasnije.

U dnevnom programu igraće Džesika Pegula i Barbora Krejčikova, potom će na teren Karlos Alkaraz i Jirži Lehečka, dok će se na kraju dana na terenu "Eša" naći i Novak Đoković i Tejlor Fric. Ipak, s obzirom da je Fric domaći teniser, ne može da se kaže da je ovo veliko iznenađenje.

Do sada, Fric i Đoković igrali su deset puta i srpski as dobio je sve mečeve, a jedino je 2021. godine na Australijan openu bio blizu da pobjedi, kada je vodio 2:0. Tada je Đoković preokrenuo uprkos povredi, a optužbu Nole nije zaboravio ni danas.