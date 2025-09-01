logo
"Pitajte Novaka šta ga boli": Britanac prozivao poslije poraza, sad zaćutao kad su svi vidjeli istinu

Autor Dragan Šutvić
0

Kameron Nori se nije javljao kada je vidio da Novak i na meču sa Janom Lenardom Štrufom na US Openu ima problema sa zdravljem.

Kameron Nori nije komentarisao povredu Novaka Đokovića Izvor: EPA/BRIAN HIRSCHFELD/Youtube/US Open Tennis Championships

Sada se ne javlja Kameron Nori. Britanac koji je sedmi put poražen od Novaka Đokovića u karijeri poslije meča trećeg kola US Opena posumnjao je u Srbina. Krajem prvog seta njihovog meča Novak je imao problem sa leđima Novak i zatražio je medicinski tajmaut.

Uspio je da uzme taj set, ali se u sljedećem vidjelo da nije na svom pravom nivou. Ipak na kraju je pobijedio, a nakon meča na konferenciji za medije javno je iznio Nori sumnju da je Novak bio povrijeđen.

"Bio je ovo jako dobar meč. Mislim da je to nešto što sam ranije viđao. Nisam siguran šta se desilo. Moraćete da pitate njega da li je imao problem sa leđima, zadnjom ložom ili stopalom. Nisam siguran šta je bilo u pitanju", rekao je Nori.

Sada ćuti kada su svi vidjeli istinu

Nakon meča sa Norijem Novak je pobijedio Jana Lenarda Štrufa, a na tom meču je čak dva puta tražio medicinsku pomoć. Opet se žalio na bolove krajem prvog seta i zbog toga je na 5:3 u prvom setu tražio masažu. Uspio je da povede nakon što mu je fizioterapeut opustio ramena i vrat, ali tu nije bio kraj problemima.

On je i krajem drugog seta tražio medicinski tajmaut, ovoga puta zbog problema sa nadlakticom. Tu je takođe dobio kratku masažu, a Kameron Nori se nije javljao da opet posumnja u povredu srpskog tenisera. Izgleda da sumnja samo kada izgubi...

