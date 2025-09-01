Gdje je sljedeća granica? Nestvarno šta je Đoković uspio na US Openu!

Novak Đoković plasmanom u četvrtfinale US Opena oborio nekoliko rekorda.

Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale US Opena pobjedom protiv Nijemca Jana Lenarda Štrufa 6:3, 6:3, 6:2. Srpski as je odigrao najbolji meč na turniru i njegova igra definitivno obećava pred duel sa domaćim igračem Tejlorom Fricom. Ova blistava partija je Novaku donijela nekoliko rekorda.

Iako će biti jako teško da ostvari onaj najvažniji i podigne 25. grend slem trofej, nastavio je da pomjera granice u 39. godini. Na putu do tog podviga moraće da savlada trenutno najbolje tenisere svijeta Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Ukoliko uspije da prebrodi Frica i obezbijedi polufinale, to će mu poći za rukom nakon što je isto uradio na Australijan Openu, Rolan Garosu i Vimbldonu.

Novak Đoković je postao najstariji teniser u istoriji koji je stigao do četvrtfinala sva četiri grend slema u jednoj sezoni. Takođe, zajedno sa Lenardom-Štrufom je odigrao istorijski meč, pošto su njih dvojica najstariji par koji se susreo na grend slemovima. Novak ima 38 godina, dok Štruf ima 35.

Novi impresivan podatak je taj da se Novak čak 64 puta plasirao u četvrtfinale grend slemova, što je novi rekord. Na Australijan Openu je to učinio 15 puta, na Rolan Garosu 19, na Vimbldonu 16 i na US Openu 14.

Takođe, jedini je teniser koji se devet sezona zaredom plasirao u četvrtfinale jednog od četiri najveća turnira. Gdje je sledeća granica?

