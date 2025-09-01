Novak za polufinale US opena protiv najvećeg domaćeg aduta

Novaku Đokoviću se 2. septembra nimalo ne igra tenis, a moraće. I to protiv najbolje rangiranog američkog tenisera Tejlora Frica.

Dok je Novak Đoković još uvijek igrao sa Janom Lenardom Štrufom već mu je zakazan duel četvrfinala US Opena. Tu će se sastati sa domaćim teniserom Tejlorom Fricom koji je mnogo lakše nego što se očekivalo savladao Tomaša Mahača iz Češke.

Fric je bio bolji u tri seta 6:4, 6:3, 6:3 i za 99 minuta je uspio da prođe dalje i zakaže duel sa najboljim ikada. Nije ni Novaku bilo mnogo teže pošto je Janu Lenardu Štrufu prepustuio samo osam gemova.

Tejlor Fric je sa 27 godina na vrhuncu karijere. Prvi put je četvrti na svijetu, igrao je nedavno polufinale Vimbnldona, a prošle godine je na US Openu stigao do finala koje je izgubio od Janika Sinera.

Još uvijek se ne zna kada će se igrati ovaj meč, ali zna se da je za Novaka u najgorem terminu zbog toga što se poklapa sa rođendanom njegove ćerke Tare. Prošle godine je ispao Novak u avgustu sa US Opena pa je mogao da ode 2. septembra na rođendan, sada to neće biti moguće.

"Tako je kako je. Predvidjeli smo da to može da se desi. Nije baš bila srećna što neću biti tu za rođendansku žurku, tako da molim vas da me ne podsjećate na to. Probaću da pobijedim. Kad sam već ovdje probaću makar da pobijedim i da joj dam takav poklon. Naravno takođe ću poslati lijepe poklone i lijepa iznenađenja, ali nadam se da će biti srećna i pobjedom. Opet nije isto kada je tata tu i kada nije. Znam ja to, ali tako je kako je ove godine", rekao je Novak na konferenciji za medije poslije meča.

