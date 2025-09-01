logo
"Molim vas nemojte to da me pitate": Novak gledao u pod kad su pomenuli Taru, zbog ćerke mu je teže nego ikad

"Molim vas nemojte to da me pitate": Novak gledao u pod kad su pomenuli Taru, zbog ćerke mu je teže nego ikad

Autor Dragan Šutvić
0

Novak Đoković nije lako podnio to što će zbog US Opena propustiti rođendan ćerke Tare.

Đoković propušta rođendan kćerke zbog US opena Izvor: Youtube/ US Open Tennis Championships

Novak Đoković je i pored zdravstvenih problema koje je imao rutinski prošao u četvrfinale US Opena. Savladao je Jana Lenarda Štrufa 6:3, 6:3, 6:2 i tako zakazao duel sa Tejlorom Fricom u narednoj rundi. Ipak, taj meč pada na najnezgodniji datum. 

Novakova ćerka Tara će tada slaviti rođendan i nije to lako palo Novaku. On je i prije početka turnira pričao o tome da će vrlo vjerovatno propustiti njen rođendan, ali sada će baš kada ona bude slavila on igrati. 

"Tako je kako je. Predvidjeli smo da to može da se desi. Nije baš bila srećna što neću biti tu za rođendansku žurku, tako da molim vas da me ne podsjećate na to.Probaću da pobijedim. Kad sam već ovdje probaću makar da pobijedim i da joj dam takav poklon. Naravno takođe ću poslati lijepe poklone i lijepa iznenađenja, ali nadam se da će biti srećna i pobjedom. Opet nije isto kada je tata tu i kada nije. Znam ja to, ali tako je kako je ove godine", rekao je Novak na konferenciji za medije poslije meča. 

Šta je rekao kada je dolazio na US Open?

Kada je došao na US Open istakao je da mu sada tenis nije na prvom mjestu i da bira to gdje, kada i koliko igra u odnosu na porodicu. Baš tada je napomenuo Tarin rođendan koji je 2. septembra.

"Biram turnire u odnosu na to kako se osjećam i u odnosu na prioritete u životu. Porodica je tu na prvom mjestu i moram da budem tu za najvažnije momente. Kad već pričam o tome, možda propustim rođendan svoje ćerke koji je 2. septembra. Ako budem igrao dobro i budem još ovdje, naravno... To su stvari koje ne želim više da propuštam", naglasio je Đoković.

Prošle godine Novak nije propustio rođendan ćerke jer je nenadano brzo ispao sa turnira. Poražen je u četvrtom kolu, dva dana pred Tarin rođendan.

Tagovi

Novak Đoković Tara Đoković US open Tenis teniseri

