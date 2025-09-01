Problemi za Novaka Đokovića: Dva medicinska tajm-auta uplašila navijače

Novak Đoković zatražio je dva medicinska tajm-auta na meču protiv Jana Štrufa.

Izvor: BRIAN HIRSCHFELD/EPA

Novak Đoković je u susretu sa Janom Štrufom zabrinuo navijače, pošto je zatražio dva medicinska tajm.auta. Žalio se Novak na bolove, pa mu je krajem prvog seta ukazana pomoć.

Vodio je Đoković u prvom setu, bilo je 5:3, a prije posljednjeg gema zatražio je medicinski tajm-aut. Nakon što je uspio da osvoji prvi set, sjeo je na stolicu i dobio masažu u predjelu vrata i ramena.

Još tokom ranog perioda meča vidjelo se da se Novak mučio sa servisom. Srpski teniser imao je povremeno bolne grimase, ali utisak je da mu je masaža prijala pa je u nastavku meča nešto bolje izgledao. Kasnije je Novak i krajem drugog seta tražio tajm-aut zbog problema sa nadlakticom. Takođe je dobio kratku masažu i vratio se na teren.

