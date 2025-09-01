Novak Đoković zatražio je dva medicinska tajm-auta na meču protiv Jana Štrufa.
Novak Đoković je u susretu sa Janom Štrufom zabrinuo navijače, pošto je zatražio dva medicinska tajm.auta. Žalio se Novak na bolove, pa mu je krajem prvog seta ukazana pomoć.
Vodio je Đoković u prvom setu, bilo je 5:3, a prije posljednjeg gema zatražio je medicinski tajm-aut. Nakon što je uspio da osvoji prvi set, sjeo je na stolicu i dobio masažu u predjelu vrata i ramena.
Problemi za Novaka Đokovića: Dva medicinska tajm-auta uplašila navijače
Još tokom ranog perioda meča vidjelo se da se Novak mučio sa servisom. Srpski teniser imao je povremeno bolne grimase, ali utisak je da mu je masaža prijala pa je u nastavku meča nešto bolje izgledao. Kasnije je Novak i krajem drugog seta tražio tajm-aut zbog problema sa nadlakticom. Takođe je dobio kratku masažu i vratio se na teren.
