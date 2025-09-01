Novak održao čas Nijemcu, dao mu 8 gemova: Ðoković u četvrtfinalu US opena, ali jedno zabrinjava

Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale US opena, ali je tokom meča pozvao dva medicinska tajm-auta i sve zabrinuo.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković pobijedio je Jana Štrufa 3:0 (6:3, 6:3, 6:2) i zakazao susret sa Tejlorom Fricom u četvrtfinalu US opena. Đoković je sve uplašio zbog dva medicinska tajm-auta, jednog na kraju prvog seta, a drugog na kraju drugog. Ipak, Đoković je izgledao dobro na terenu, pa i pored nešto lošijeg prvog servisa, lako je pronalazio rješenja za sve situacije.

Novak je dobro startovao, vezao dva brejka i našao se na 4:1. Međutim i Nijemac je pokazao talenat pa je uspio da dođe do brejka i smanji zaostatak, a onda i sačuva servis. Bilo je jasno da kod Novaka nešto ne štima, pa je pri rezultatu 5:3 zatražio medicinski tajm-aut zbog bolova u ramenu i vratu. Nakon prvog seta ukazana mu je pomoć masažom.

Uslijedio je nešto intenzivniji set, pošto su obojica igrali gem za gem, sve do 4:3 kad je Novak konačno napravio brejk i poveo. Bilo je interesantno gledati Đokovića koji u tri od četiri gema rivalu nije dozvolio nijedan poen, već je lako dolazio do osvajanja svog servisa. Na kraju ovog seta ponovo je Novaku bila potrebna masaža, ali ovog puta desne nadlaktice.

Treći set protekao je u potpunosti u znaku Novaka iako se Štruf silno trudio. Igrao je Nijemac hrabro, izlazi na mrežu, ali u svim dužim razmenama Đoković je bio taj koji je uzimao poene. Zato je Novak poveo 3:0 u relativno tijesnim gemovima, pa mu je u nastavku ostalo jedino da potvrdi svoju dominaciju i osmi put zaredom pobijedi Štrufa, a samim tim i zakaže susret sa Tejlorom Fricom.

Bila je ovo 396. pobjeda Novaka Đokovića na grend slem turnirima, a ostaje nada da će ih biti još mnogo u budućnosti.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!