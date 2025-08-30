logo
Novak Đoković oduševljen: Poznati glumac ga sačekao u holu i uputio mu nesvakidašnju pozivnicu

Glumac Ben Stiler je veliki fan Novaka Đokovića, pa mu je bio velika podrška protiv Kamerona Norija.

Ben Stiler susret sa Đokovićem na US openu Izvor: US Open/X/Printscreen

Novak Đoković savladao je Kamerona Norija za plasman u osminu finala US Opena, a na tribinama je viđen veliki broj svjetskih faca. Među njima je slavni glumac Ben Stiler koji je veliki fan srpskog asa. Pored njega, najviše pažnje je privukao jedan od najpoznatijih američkih repera koga svi bolje znaju po umjetničkom imenu Fet Džo.

Po završetku meča, filmska zvijezda je sačekala Đokovića da ga pozdravi i usput mu uputio poziv da ga posjeti. Srpski as mu je obećao da će se javiti nakon što su razmijenili nekoliko riječi. Stiler trenutno radi na snimaju nastavka popularne komedije "Njeni roditelji" što je oduševilo Novaka, pa je rekao Benu da će ga kontaktirati.

Stiler je snimljen kako žustro navija za Đokovića tokom duela sa Britancem, što je oduševilo fanove vlasnika 24 grend slem titule. Nije bilo mnogo povoda za nerviranje, pa je Stiler zadovoljan otišao kući.

