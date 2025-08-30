logo
Đoković udara na njemačku senzaciju na US Openu: Igrali su sedam puta, a samo jednom je bilo "gusto"

0

Novak Đoković će 8. put u karijeri igrati protiv Jana Lenarda Štrufa.

Đoković igra protiv Jana Lenarda Štrufa na US openu Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Novak Đoković plasirao se u 4. kolo US Opena nakon što je u četiri seta slavio protiv Britanca Kamerona Norija. U narednoj fazi čeka ga potpuno neočekivan rival, pošto je Nijemac Jan Lenard Štruf slavio protiv favorizovanog Frensisa Tijafoa.

Nijemac je napravio sjajan rezultat plasmanom u osminu finala, pošto je svoj put u Njujorku krenuo iz kvalifikacija kao 144. teniser svijeta. Redom su padali Mekenzi Mekdonald, Holger Rune i na kraju Tijafo koji je ubjedljivo poražen sa 3:0 (6:4, 6:3, 7:6). Prethodno je odigrao tri meča u kvalifikacijama, što znači da će na megdan Đokoviću stići poprilično istrošen.

Redovna mušterija

Srpski as je slavio svih sedam puta protiv Nijemca koji je dostigao najbolji renking u karijeri 2023. godine kada je bio 21. na svijetu. Nevjerovatan je podatak da je Štruf samo jednom u karijeri uspio da uzme set Đokoviću, i to na Australijan Openu prije pet godina. Prvi duel im je bio 2017. godini u Dohi, a posljednji put su ukrstili  rekete u Dejvis kupu, dok ga je na US Openu 2020. godine ubjedljivo savladao 6:3, 6:3, 6:1.

Koliko je Nijemcu Srbin zadao teških poraza i glavobolja dovoljno govori jedna njegova izjava kada je saznao da će igrati protiv Đokovića.

"Zašto, bože? Zašto? To je protivnik kojeg ne želite na početku turnira. Došao sam sa ciljem da odem što dalje, a onda sam dobio rivala koji je favorit za osvajanje turnira. Ali ne želim da stanem samo zato što će on biti sa druge strane. Znam da je Novak jedan od najboljih svih vremena i da me čeka težak izazov, ali želim da se borim", izjavio je Štruf.

Tagovi

Tenis Novak Đoković US open

