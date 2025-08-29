"Spreman sam za sve Novakove trikove": Britanac žestoko zakuvao pred meč sa Đokovićem

Kameron Nori govorio je o Novaku Đokoviću i njihovom susretu na US openu. Istakao je Britanac da je spreman i ukoliko najbolji svih vremena u jednom trenutku prekine meč, a onda zaigra zaista dobro.

Izvor: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Kameron Nori je nakon pobjede nad Franciskom Komesanom obezbijedio duel u trećem kolu US opena sa Novakom Đokovićem. S obzirom na to da Britanac nikada nije pobijedio olimpijskog šampiona iz Pariza, sada se nada preokretu i potencijalnom slavlju nad najboljim teniserom svih vremena. Ipak, morao je da istakne da je spreman na sve kad je Novak Đoković u pitanju - na dobru igru, lošu igru, odlaske u toalet...

Nori je optimističan pred duel sa Đokovićem koji je najavljen za noć između petka i subote u jedan sat poslije ponoći. Zbog Novakovih poznih igračkih godina, Britanac vidi svoju šansu jasnije nego ikad prije. "Reći ću da su šanse sve bolje kako godine prolaze - ne bih rekao mnogo", istakao je Nori.

Međutim, morao je Britanac da pohvali Novakovu igru: "Ali nivo koji on donosi, takmičarski duh koji donosi, to je ludo. Svaki put kada sam igrao protiv njega, on mijenja taktiku i zaista mi otežava igru."

Tvrdi Nori - spreman je na sve. Istakao je Britanac da dobro poznaje Đokovića i da će pokušati da odgovori na sve njegove "trikove". "Dakle, spreman sam na sve. Da igra nestvarno - da igra ne baš sjajno. Da prekida meč zbog nečega, a onda igra zaista dobro. Mislim da je on toliko, toliko dobar u takmičenju i taktici. On je nevjerovatan."

Šta je još rekao Nori o Novaku?

Zna Nori šta će biti neophodno kako bi parirao najboljem svih vremena. "Biće veoma teško. Moraću da igram najbolji tenis da bih imao šanse sa njim. Nikada nisam igrao ovdje na Arture Ešu. To je vjerovatno jedini veliki teren u tenisu na kojem nikada nisam igrao. Veoma sam srećan što sam sa svojim timom i što uživam u Njujorku i što imam priliku da se oprobam sa jednim od najboljih igrača u istoriji. Moraću da ga pobijedim fizičkom snagom. Moraću da ga pobijedim svojom igrom, svojim tenisom", iznio je Nori svoje mišljenje.

Sastali su se Nori i Đoković i na Rolan Garosu. Tada je Novak slavio poprilično ubjedljivo (6:2, 6:3, 6:2). "Mislim da na Rolan Garosu nisam igrao kako sam želio u završnici setova. Za njega je sve išlo veoma brzo."