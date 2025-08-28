logo
Kad Đoković igra u 3. kolu US Opena?

Autor Dragan Šutvić
Određen je termin meča treće runde.

Kad Đoković igra u trećem kolu US opena Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Ponovo nam je US Open priredio besanu noć, opet će Novak Đoković igrati u najgorem mogućem terminu. Kao i za meč prvog kola i u trećem će najbolji srpski sportista svih vremena na teren u 1 čas poslije ponoći.

Novak će igrati sa dobro poznatim rivalom Britancem Kameronom Norijem, a on će u noći između petka i subote na teren od 1:00. Makar je za razliku od meča prvog kola ovaj meč pao za vikend, pa će navijačima biti malo lakše. 

Duel se igra na stadionu "Artur Eš" a Novak koji do sada vodi sa 6:0 u međusobnim duelima seća se još uvijek meča na Rolan Garosu koji je rutiski dobio u tri seta.

Do sada je Britanac dobio Sebastijana Kordu i Fransiska Komesanju, a Novak je prošao prva dva kola sa Amerikancima Tijenom i Švajdom. Ako pobijedi naredni rival je pobjednik meča Tijafo - Štruf.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

